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緩解癌症副作用 針灸範圍擴大 也能改善糖尿病、焦慮症等症狀

記者子為／羅斯密報導
李安岳表示，目前美國部分醫院及癌症中心已將針灸納入整合醫療的一環，並開始為針灸師...
李安岳表示，目前美國部分醫院及癌症中心已將針灸納入整合醫療的一環，並開始為針灸師提供相關培訓。（記者子為／攝影）

提到針灸，許多民眾首先想到的是肩頸痠痛、腰痛或運動傷害。隨著近年研究增加，針灸的用途已不再局限於疼痛治療，而是逐漸應用於癌症副作用緩解、糖尿病周邊神經病變、焦慮症，以及兒童注意力不足過動症（ADHD）等領域。

加州中醫聯合公會理事長李安岳表示，目前美國部分醫院及癌症中心已將針灸納入整合醫療（Integrative Medicine）的一環，並開始為針灸師提供相關培訓，協助接受化療或放療的癌症患者，減輕治療過程中的副作用及後遺症，改善生活品質。

他表示，除癌症照護外，焦慮症、部分年長者疾病及糖尿病造成的周邊神經病變，也是近年針灸研究及臨床應用的重要方向。以糖尿病周邊神經病變為例，患者常出現手腳麻木、刺痛等症狀，雖然針灸未必能完全根治疾病，但不少患者在接受治療後，症狀可獲得一定程度改善。

近年來，針灸在兒童發展相關問題上的應用，也逐漸受到關注。李安岳表示，研究發現，針灸對部分自閉症及ADHD相關症狀可能有所幫助。

他分享，自己曾接診患有ADHD的兒童，孩子長期過動且睡眠困難，家長必須輪流照顧。接受針灸治療後，孩子睡眠狀況明顯改善，家長也主動在網路上分享相關經驗。

除上述領域外，李安岳指出，針灸目前也被應用於生產止痛、牙科疼痛控制，以及各類慢性疾病的輔助治療。隨著相關研究持續增加，他認為，針灸未來的應用範圍仍有進一步擴展空間。

不過，多位中醫師也強調，針灸之所以能被應用於不同疾病領域，關鍵不只是使用針具，而是在於完整的中醫診斷體系。

陳大偉醫師表示，中醫在治療前，通常會透過望、聞、問、切等方式，綜合患者的舌象、脈象及各項症狀進行辨證，再制定治療方案。他指出，即使是相同疾病，不同患者的治療方式也可能完全不同。

「一個很簡單的藥方，差一味藥，效果可能就完全不一樣。」陳大偉表示，針灸也是同樣的道理，並非單純「頭痛扎頭、腳痛扎腳」，而是建立在完整診斷基礎上的治療方法。

精華 FAQ

  • 文中指出，針灸的應用已延伸到癌症副作用緩解、糖尿病周邊神經病變、焦慮症，以及兒童自閉症與ADHD相關症狀等輔助治療領域。

  • 因為癌症患者在化療或放療後常有副作用與後遺症，美國部分醫院和癌症中心已將針灸納入整合醫療，並提供針灸師培訓，協助改善生活品質。

  • 中醫師認為，針灸效果來自完整診斷與辨證，需透過望、聞、問、切判斷舌象、脈象與症狀，再決定治療方式，因此同病不同治法很常見。

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