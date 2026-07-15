神廚拉姆齊將在迪士尼市開英式餐廳

英國名廚拉姆齊（Gordon Ramsay）夥拍連鎖便食三文治餐廳Earl of Sandwich的創始人，在迪士尼市中心區新開英式餐廳The Carnaby，近期開幕。（Gordon Ramsay個人網站截圖）

位於加州 迪士尼樂園區內的迪士尼市中心，一家由知名神廚拉姆齊（Gordon Ramsay）坐鎮的全新英式主題餐廳「卡納比」（The Carnaby）將於20日開幕。

洛杉磯 KTLA電視台報導，這家英式主題餐廳由作為拉姆齊作主廚，他夥拍連鎖便食三文治餐廳Earl of Sandwich的創始人合作經營，坐落於迪士尼市中心區一處集戶外餐飲和購物於一體的綜合場所；餐廳位於Earl of Sandwich餐廳的樓上。

餐廳菜單以拉姆齊的幾道招牌菜作主打，包括惠靈頓牛排 、炸魚薯條配三炸薯條及太妃布丁；還有改良版的英國香腸馬鈴薯泥和英式農舍餅，以及融合全球風味的菜餚，如中東烤鱸魚、米蘭雞排和英式印風鷹嘴豆咖哩。

餐廳的另一特色是餐桌旁有烤肋排車，為客人現場切割肋排，排肉搭配約克郡布丁、烤蔬菜和肉汁。

餐飲方面，其內置酒吧將供應百香果皇家和櫻桃寶貝等雞尾酒，以及精選葡萄酒和啤酒。

這家餐廳的設計概念源自於上世紀60年代的倫敦卡納比街。餐廳內部則陳列著精心挑選的藝術品，有一幅精美的壁畫，還會播放那個年代的英國熱門歌曲。整個場地可容納約175位客人，設有公共用餐區、私人群體房間，以及可俯瞰街區的露台。

餐廳在開幕後先行試營運，期間於下午較晚時段的4時30分至晚上10時供應晚餐，而早餐和午餐服務預計將在未來幾個月內推出。