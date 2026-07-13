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海灘美食節接連登場 餐廳推出樂隊特色餐點

記者張宏／洛杉磯報導
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第三屆曼哈坦灘美食與葡萄酒節將於9月25日至26日在曼哈坦灘登場。（圖／主辦方提...
第三屆曼哈坦灘美食與葡萄酒節將於9月25日至26日在曼哈坦灘登場。（圖／主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加夏季舉辦多場美食活動，Vans Warped Tour與長堤餐廳推聯名餐點，曼哈坦海灘美食與葡萄酒節也將於9月開幕並支持公益。

南加夏日盡享海灘美食節，美國最具代表性的巡迴音樂節之一Vans Warped Tour音樂節重返南加，聯合長堤美食周於13日至26日推出獨家合作菜單。同時第三屆曼哈坦海灘美食與葡萄酒節（Manhattan Beach Food & Wine）也將於9月25日至26日在曼哈坦灘（manhattan beach）登場。

在13日至26日長堤當地19家餐廳將推出以今年音樂節演出藝人為靈感的特色美食和飲品。秉承Vans Warped Tour致力於讓更多人享受美食和實惠價格理念，此次商品價格均在15美元或以下。該合作活動為25日至26日舉行的Vans Warped Tour長堤周末活動預熱。

美國最具代表性的巡迴音樂節之一Vans Warped Tour音樂節重返南加，同...
美國最具代表性的巡迴音樂節之一Vans Warped Tour音樂節重返南加，同時聯合長堤美食周於13日至26日推出獨家合作菜單。（圖／主辦方提供）

Lola's Mexican Cuisine餐廳推出Third Eye Blind樂隊為主題的烤蝦玉米餅，Selva餐廳推出的Jimmy Eat World樂隊的Bleed American漢堡，Auld Dubliner餐廳推出Mayday Parade樂隊的May The Spice Parade You薯條，還有Ordinarie以Taking Back Sunday樂隊為主題的Taking Back聖代冰淇淋。

而9月25日和9月26日曼哈坦灘美食與葡萄酒節，由創辦人兼製作人Shelby Russell與美食策展人兼主廚Neal Fraser主持，首度移師Westdrift Manhattan Beach酒店舉行，集結46名頂尖名廚、知名餐廳、精品酒莊與烈酒品牌，打造為期兩晚的海岸美食嘉年華。每晚邀請23名來自南加及全美的知名主廚與人氣餐廳獻藝，讓賓客自由穿梭品嚐各式精緻料理，並搭配來自知名酒莊的葡萄酒、頂級烈酒、手工調酒、精釀啤酒及精選無酒精飲品，同時安排音樂娛樂演出。

活動早鳥票已開賣，優惠期限至8月6日止。由於活動歷年皆吸引眾多饕客參與，建議民眾提早購票規畫行程。大會亦同步推出酒店住宿套裝方案，詳情可登錄www.ManhattanBeachFoodandWine.com。

活動收益將支持非營利組織「Culinary Careers Program」。該組織長期由知名主廚Marcus Samuelsson共同擔任主席，協助弱勢高中生進入餐飲及旅館管理產業，目前在全美186所學校提供烹飪教育、職場技能及生涯發展培訓。

精華 FAQ

  • 活動期間，長堤19家餐廳將在13日至26日推出以今年音樂節演出藝人為靈感的限定菜單，作為25日至26日長堤周末音樂節的暖場活動。

  • 包括Lola's Mexican Cuisine的Third Eye Blind烤蝦玉米餅、Selva的Jimmy Eat World漢堡、Auld Dubliner的Mayday Parade薯條，以及Ordinarie的Taking Back Sunday聖代。

  • 該節將於9月25日至26日在Westdrift Manhattan Beach舉行，集結46名名廚、餐廳與酒飲品牌，並安排音樂演出，早鳥票已開賣，收益將支持Culinary Careers Program。

長堤 南加

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