海灘美食節接連登場 餐廳推出樂隊特色餐點

第三屆曼哈坦灘美食與葡萄酒節將於9月25日至26日在曼哈坦灘登場。（圖／主辦方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加夏季舉辦多場美食活動，Vans Warped Tour與長堤餐廳推聯名餐點，曼哈坦海灘美食與葡萄酒節也將於9月開幕並支持公益。

南加 夏日盡享海灘美食節，美國最具代表性的巡迴音樂節之一Vans Warped Tour音樂節重返南加，聯合長堤 美食周於13日至26日推出獨家合作菜單。同時第三屆曼哈坦海灘美食與葡萄酒節（Manhattan Beach Food & Wine）也將於9月25日至26日在曼哈坦灘（manhattan beach）登場。

在13日至26日長堤當地19家餐廳將推出以今年音樂節演出藝人為靈感的特色美食和飲品。秉承Vans Warped Tour致力於讓更多人享受美食和實惠價格理念，此次商品價格均在15美元或以下。該合作活動為25日至26日舉行的Vans Warped Tour長堤周末活動預熱。

美國最具代表性的巡迴音樂節之一Vans Warped Tour音樂節重返南加，同時聯合長堤美食周於13日至26日推出獨家合作菜單。（圖／主辦方提供）

Lola's Mexican Cuisine餐廳推出Third Eye Blind樂隊為主題的烤蝦玉米餅，Selva餐廳推出的Jimmy Eat World樂隊的Bleed American漢堡，Auld Dubliner餐廳推出Mayday Parade樂隊的May The Spice Parade You薯條，還有Ordinarie以Taking Back Sunday樂隊為主題的Taking Back聖代冰淇淋。

而9月25日和9月26日曼哈坦灘美食與葡萄酒節，由創辦人兼製作人Shelby Russell與美食策展人兼主廚Neal Fraser主持，首度移師Westdrift Manhattan Beach酒店舉行，集結46名頂尖名廚、知名餐廳、精品酒莊與烈酒品牌，打造為期兩晚的海岸美食嘉年華。每晚邀請23名來自南加及全美的知名主廚與人氣餐廳獻藝，讓賓客自由穿梭品嚐各式精緻料理，並搭配來自知名酒莊的葡萄酒、頂級烈酒、手工調酒、精釀啤酒及精選無酒精飲品，同時安排音樂娛樂演出。

活動早鳥票已開賣，優惠期限至8月6日止。由於活動歷年皆吸引眾多饕客參與，建議民眾提早購票規畫行程。大會亦同步推出酒店住宿套裝方案，詳情可登錄www.ManhattanBeachFoodandWine.com。

活動收益將支持非營利組織「Culinary Careers Program」。該組織長期由知名主廚Marcus Samuelsson共同擔任主席，協助弱勢高中生進入餐飲及旅館管理產業，目前在全美186所學校提供烹飪教育、職場技能及生涯發展培訓。