哈岡國慶遊行 AI教育基金會領軍 台灣隊伍吸睛

AI教育基金會今年精心打造以「美麗的台灣」為主題的花車，並特別邀請台灣會館台美小姐擔任領航。（AI基金會提供）

AI教育基金會會長、僑務委員潘意玲號召70台灣鄉親，日前參與哈岡國慶遊行。以「美麗的台灣」為主題，透過精心設計的花車、文化角色與熱情隊伍，向美國社區展現台灣的文化魅力。

AI教育基金會今年精心打造花車，並特別邀請台灣會館台美小姐擔任領航，潘意玲帶領成員、志工及台灣鄉親共同組成的遊行隊伍抖擻前進，以實際行動祝賀美國建國250周年，也象徵台灣與美國深厚友誼與文化交流。

隊伍中最吸睛的，莫過於台灣傳統文化代表三太子與台灣黑熊。遊行結束後，AI教育基金會於現場設置兩個推廣攤位，向社區介紹台灣與僑務服務。僑務委員會i僑卡推廣攤位吸引許多僑胞與民眾駐足詢問，不少人當場了解後即提出申請。另一個TCML台灣華語文學習中心攤位，吸引美國主流社會及不同族裔外國友人了解課程內容。現場亦同步推廣台灣觀光 ，介紹台灣人文風景、美食文化與自然景點。

國策顧問林榮松帶領台灣會館及台美小姐Lisa Hou共襄盛舉，海關會會長Joseph Su及台灣會館董事Tony Lee協助帶領三太子隊伍、台大青年團James協助黑熊行進表演，大洛杉磯台灣客家會副會長薛麗華等亦參與活動。

AI教育基金會會長、僑務委員潘意玲號召70名台灣鄉親日前與哈崗國慶遊行，以「Beautiful Taiwan（美麗的台灣）」為花車主題。（AI基金會提供）

為慶祝美國建國250年，AI教育基金會會長、僑務委員潘意玲（前右一）號召70名台灣鄉親日前與哈岡國慶遊行。（AI基金會提供）