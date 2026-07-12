哈岡國慶遊行 AI教育基金會領軍 台灣隊伍吸睛
AI教育基金會會長、僑務委員潘意玲號召70台灣鄉親，日前參與哈岡國慶遊行。以「美麗的台灣」為主題，透過精心設計的花車、文化角色與熱情隊伍，向美國社區展現台灣的文化魅力。
AI教育基金會今年精心打造花車，並特別邀請台灣會館台美小姐擔任領航，潘意玲帶領成員、志工及台灣鄉親共同組成的遊行隊伍抖擻前進，以實際行動祝賀美國建國250周年，也象徵台灣與美國深厚友誼與文化交流。
隊伍中最吸睛的，莫過於台灣傳統文化代表三太子與台灣黑熊。遊行結束後，AI教育基金會於現場設置兩個推廣攤位，向社區介紹台灣與僑務服務。僑務委員會i僑卡推廣攤位吸引許多僑胞與民眾駐足詢問，不少人當場了解後即提出申請。另一個TCML台灣華語文學習中心攤位，吸引美國主流社會及不同族裔外國友人了解課程內容。現場亦同步推廣台灣觀光，介紹台灣人文風景、美食文化與自然景點。
國策顧問林榮松帶領台灣會館及台美小姐Lisa Hou共襄盛舉，海關會會長Joseph Su及台灣會館董事Tony Lee協助帶領三太子隊伍、台大青年團James協助黑熊行進表演，大洛杉磯台灣客家會副會長薛麗華等亦參與活動。
由AI教育基金會會長、僑務委員潘意玲領軍，號召70位台灣鄉親共同參與。隊伍以熱情遊行方式向美國社區展現台灣形象，也呼應國慶慶祝活動。 本次以「美麗的台灣」為主題，搭配精心設計的花車、台灣傳統代表三太子與台灣黑熊等元素，讓隊伍在遊行中相當吸睛，充分呈現台灣文化特色。 遊行後，基金會在現場設置i僑卡與TCML台灣華語文學習中心兩個攤位，向僑胞與主流社會介紹服務與課程，並同步推廣台灣觀光、人文、美食與自然景點。
精華 FAQ
由AI教育基金會會長、僑務委員潘意玲領軍，號召70位台灣鄉親共同參與。隊伍以熱情遊行方式向美國社區展現台灣形象，也呼應國慶慶祝活動。
本次以「美麗的台灣」為主題，搭配精心設計的花車、台灣傳統代表三太子與台灣黑熊等元素，讓隊伍在遊行中相當吸睛，充分呈現台灣文化特色。
遊行後，基金會在現場設置i僑卡與TCML台灣華語文學習中心兩個攤位，向僑胞與主流社會介紹服務與課程，並同步推廣台灣觀光、人文、美食與自然景點。
上一則
棄台灣高薪 陪夫外派鳳凰城 台積太太做這迎人生新舞台
下一則