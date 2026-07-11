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天普市2官員獲任SCAG委員 參與區域交通能源決策

記者張庭瑜/天普市報導
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天普副市長陳祥寧（左）與市議員Cynthia Sternquist近日分別獲指派...
天普副市長陳祥寧（左）與市議員Cynthia Sternquist近日分別獲指派擔任南加州政府協會（SCAG）能源與環境委員會及交通委員會委員，代表天普市及聖蓋博谷參與區域政策制定。（陳祥寧提供）

洛杉磯天普市議員Cynthia Sternquist與副市長陳祥寧（Ed Chen），近日分別獲聖蓋博谷政府聯盟（SGVCOG）指派，出任南加州政府協會（SCAG）交通委員會及能源暨環境委員會委員，代表天普市與聖蓋博谷參與區域政策制定。

SCAG為全美最大的都會規畫組織，服務南加州逾1900萬人口。市府表示，此次兩項任命展現天普市積極參與區域合作的成果，也確保市府在交通基礎建設、能源政策、環境永續及居民生活品質等攸關南加州發展的重要議題上，持續保有發聲與參與決策的機會。

Cynthia Sternquist長期投入區域公共事務，現為Foothill Transit董事，曾任聖蓋博谷政府理事會主席，並擔任加州聯合權力保險局（JPIA）執行董事會成員。此次獲指派出任SCAG交通委員會委員，她表示，交通是影響居民生活品質與區域經濟活力的關鍵，未來將持續爭取更多交通建設投資與政策支持，提升聖蓋博谷各城市的交通便利性、安全性與區域連結。

陳祥寧目前為洛杉磯縣綜合廢棄物管理工作小組成員、清潔能源聯盟（Clean Power Alliance）董事，以及該聯盟能源規畫與資源委員會委員，長期關注能源政策與環境議題。此次出任SCAG能源與環境委員會委員，他指出，加州正面臨複雜的能源與環境挑戰，地方政府需在區域層級具體充分代表性。此次出任SCAG能源與環境委員會委員，他表示，將推動兼顧能源穩定、民眾負擔能力、永續發展與環境保護的務實方案。

精華 FAQ

  • 獲任者為市議員Cynthia Sternquist與副市長陳祥寧（Ed Chen），分別出任SCAG交通委員會與能源暨環境委員會委員，代表天普市參與區域層級政策討論。

  • 市府認為，任命可讓天普市在交通基礎建設、能源政策、環境永續與居民生活品質等議題上持續發聲，並保有參與南加州區域決策的機會。

  • Sternquist將聚焦交通投資、便利性與安全性，盼提升區域連結；陳祥寧則關注能源穩定、民眾負擔能力與環境保護，推動兼顧永續的務實方案。

天普 加州 洛杉磯

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