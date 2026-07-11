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人與事╱港星彭丹華麗轉身 任商會榮譽主席

記者張宏╱洛杉磯報導
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前香港艷星彭丹（左）和美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅簽署合作書。（記者張...
前香港艷星彭丹（左）和美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅簽署合作書。（記者張宏╱攝影）

當年王晶電影「紅燈區」的一字馬「彭神丹」，從知名艷星轉型為中國政協委員後，近期活躍於南加等地的國際交流、公共外交、文化傳播等領域。她8日獲聘美國粵港澳大灣區企業家總商會榮譽主席兼顧問。

彭丹自2013年起擔任甘肅省政協委員，2017年出任中國全國青年聯會常委，當年她接受媒體採訪時，曾直言「我不光有胸，還有胸懷」。

彭丹身分多元，她14歲時在紐約茱莉亞學院留學，曾連獲美國的華裔小姐、中國小姐、亞裔小姐三項冠軍，她當年知名事件之一，是拒絕花花公子的天價封面拍攝邀約。

彭丹之後到香港發展，一路從女演員、導演、製片人到第11屆甘肅省政協委員，後涉足商界聚焦國際經濟戰略。

她表示，女性在不同年齡有不同追求，且在公共外交方面很有優勢。她從幕前到幕後，不斷切換角色。海外華人企業家是連結中國與世界的重要橋樑，也是推動經貿合作與文化交流的重要力量。她感謝商會信任，未來將結合自身在國際交流及戰略研究方面的經驗，圍繞人工智能、國際貿易、科技創新、健康產業以及人文交流等領域，與商會共同推動更多跨國合作計畫，協助企業拓展國際視野，提升國際影響力。

彭丹還談及和世界日報淵源，她表示，當時在紐約林肯中心與美國芭蕾舞團表演時，世界日報時任社長李厚維在台下觀看演出，世界日報還報導過她參加選美比賽奪冠的諸多新聞，時隔多年依然記憶猶新。

總商會創會會長、前蒙市市長林達堅表示，今年是商會成立第四年。希望這次合作，將進一步匯聚各界智慧與資源，攜手推動美中經貿合作、文化交流及企業國際化發展邁向新高度，明年商會也會與彭丹合作選粵港澳小姐。

林達堅同時為腎臟透析醫師陳威佐頒發商會顧問聘書及紀念獎盃。陳威佐表示，他在治療腎臟病人期間，發現洗腎（透析）的副作用不只是脫水問題，而是與透析液中的滲透相關成分有關。且很多腎臟病患者早期不知道自己已患病，等到發現時已太晚，他希望未來有機會幫助更多人。

前香港艷星彭丹華麗轉身，她日前獲聘為美國粵港澳大灣區企業家總商會榮譽主席兼顧問。...
前香港艷星彭丹華麗轉身，她日前獲聘為美國粵港澳大灣區企業家總商會榮譽主席兼顧問。（記者張宏╱攝影）

來自台灣的腎臟透析醫師陳威佐博士（左）獲得嘉獎。（記者張宏╱攝影）
來自台灣的腎臟透析醫師陳威佐博士（左）獲得嘉獎。（記者張宏╱攝影）

彭丹至今都記得世界日報報導過她參加選美比賽奪冠的諸多新聞。（彭丹提供）
彭丹至今都記得世界日報報導過她參加選美比賽奪冠的諸多新聞。（彭丹提供）

前香港艷星彭丹華麗轉身，她日前獲聘為美國粵港澳大灣區企業家總商會榮譽主席兼顧問。...
前香港艷星彭丹華麗轉身，她日前獲聘為美國粵港澳大灣區企業家總商會榮譽主席兼顧問。（記者張宏╱攝影）

彭丹（右）認為女性在公共外交方面很有優勢。（彭丹提供）
彭丹（右）認為女性在公共外交方面很有優勢。（彭丹提供）

從左至右依次是伍國慶、彭丹和林達堅。（記者張宏╱攝影）
從左至右依次是伍國慶、彭丹和林達堅。（記者張宏╱攝影）

精華 FAQ

  • 她獲聘為美國粵港澳大灣區企業家總商會榮譽主席兼顧問，象徵商會看重她在公共外交、國際交流與文化傳播方面的經驗，期待她帶動更多跨國合作。

  • 彭丹早年在香港與中國影視圈發展，後來成為甘肅省政協委員、青年聯會常委，也涉足商界與國際經濟戰略，讓她具備多重身分與跨界資源。

  • 雙方將圍繞人工智能、國際貿易、科技創新、健康產業及人文交流等領域推動合作，目標是協助企業拓展國際視野，提升美中經貿與文化交流影響力。

甘肅 香港 華裔

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