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覺行基金會聖瑪利諾音畫展 跨域文化交流

記者楊青╱聖瑪利諾報導
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活動中展出的部分作品。（記者楊青╱攝影）
活動中展出的部分作品。（記者楊青╱攝影）

由聖蓋博谷年輕華人藝術家組成的覺行基金會（AwakenDo Foundation）國慶長周末舉辦為期三天的「Sound × Image × Dialogue—Immersed Gallery（沉浸式音畫展）」，結合音樂、視覺藝術、AI科技、非遺文化、中醫養生及青年論壇等跨領域內容，為民眾慶祝建國250周年提供深度文化探索平台。

上周末在聖瑪利諾登場的活動，開幕式邀請核桃市議員伍立倫和聖蓋博市議員赫喬治（Jorge Herrera Ávila）出席。伍立倫肯定覺行基金會推動青年藝術教育、公益服務及國際文化交流的努力，並為青年代表及合作夥伴頒發表揚證書，鼓勵更多年輕人透過藝術服務社區、嘉惠大眾。

活動總策劃、音樂博士王雅琪表示，今年是基金會成立以來首次舉辦跨領域大型綜合性文化活動，希望打造一個真正能「交流、對話、激發靈感」的平台。

她表示，藝術最大的力量就是交流，不同領域的人聚在一起，彼此分享、碰撞想法，往往能激發新的創意。希望大家來到這，不只是欣賞演出，更是真正建立連結。今年受邀的藝術家大多相當年輕，王雅琪表示，許多人已是各自專業領域的佼佼者，不少人更擁有博士學位。

國慶節當天舉辦的國際論壇，以「跨越文化與邊界：新時代音樂家的全球影響力與職業發展」為主題，邀集古典音樂家、古琴演奏家、音樂教育家及唱片產業人士共同討論AI時代的音樂創作、青年藝術家培育、跨國合作與永續職涯等議題，現場互動熱烈。

晚間音樂會則呈現東西方藝術融合的特色，從古琴名曲《梅花三弄》、小提琴演奏《新疆之春》、《愛的憂傷》，到鋼琴演奏法國印象派及現代作品，多位青年演奏家輪番登台，以不同文化背景的音樂語言相互對話，呼應活動「以音樂對話世界，以藝術連結未來」的核心理念。

活動中展出的部分作品。（記者楊青╱攝影）
活動中展出的部分作品。（記者楊青╱攝影）

藝術家與來賓交流。（記者楊青╱攝影）
藝術家與來賓交流。（記者楊青╱攝影）

覺行基金會國慶長周末舉辦大型音畫展和跨行業文化交流，結合音樂、視覺藝術、AI科技...
覺行基金會國慶長周末舉辦大型音畫展和跨行業文化交流，結合音樂、視覺藝術、AI科技、非遺文化、中醫養生及青年論壇，免費向公眾開放。前中為活動總策劃王雅琪。（記者楊青╱攝影）

覺行基金會國慶長周末舉辦大型音畫展和跨行業文化交流，結合音樂、視覺藝術、AI科技...
覺行基金會國慶長周末舉辦大型音畫展和跨行業文化交流，結合音樂、視覺藝術、AI科技、非遺文化、中醫養生及青年論壇，免費向公眾開放。前中為活動總策劃王雅琪。（記者楊青╱攝影）

精華 FAQ

  • 基金會舉辦為期3天的「Sound × Image × Dialogue—Immersed Gallery」沉浸式音畫展，結合音樂、視覺藝術、AI科技、非遺文化與青年論壇，提供多元文化交流平台。

  • 開幕式邀請核桃市議員伍立倫與聖蓋博市議員赫喬治出席。伍立倫也肯定基金會推動青年藝術教育、公益服務與國際文化交流，並頒發表揚證書鼓勵青年。

  • 論壇聚焦AI時代音樂創作、青年藝術家培育、跨國合作與永續職涯；晚間音樂會則以古琴、小提琴與鋼琴作品串聯東西方藝術，呼應以音樂對話世界的理念。

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