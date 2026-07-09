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砸車窗竊案 賭城華埠今年已597起

編譯陳盈霖／綜合報導
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拉斯維加斯華埠面臨嚴重砸車行竊問題。圖為Pho 7越南料理所在商圈。（取自谷歌地...
拉斯維加斯華埠面臨嚴重砸車行竊問題。圖為Pho 7越南料理所在商圈。（取自谷歌地圖）

8 News Now電視台報導，一名拉斯維加斯遊客將一個全新法國頂級時尚品牌路易威登（LV）購物袋放在車後座，將車停在華埠（Chinatown）Pho 7越南料理（Pho 7 Vietnamese Cuisine）餐廳外準備吃晚餐。才坐下不久，餐廳老闆立刻衝進來指著窗外一名竊賊。短短20秒，那個名牌購物袋就不見了。

這並非單一事件。根據拉斯維加斯大都會警局（LVMPD），2026年春谷（Spring Valley）分局轄區的華埠，已接獲597起汽車竊盜相關報案，並逮捕17名嫌犯。根據警方紀錄，這個數字幾乎是拉斯維加斯其他分局的兩倍。

Pho 7越南料理老闆之一Terry Nong表示，「這是非常嚴重的問題；」「這個小商場幾乎每個月都會發生好幾次這種事件，至少每周一次。有時客人會報警，但警方總是太忙，無法及時趕到，那些竊賊看起來根本毫不在乎。」他並指出，現在的華埠已成為美食與娛樂的聚集地，但他不得不提醒顧客，「若車上有行李，最好帶進餐廳」。

在同一個停車場內，夾娃娃機遊樂場Claw World Toy Machine Arcade收銀員Kevin Ramos表示，他曾安撫許多租車車窗被砸，行李遭竊後慌張失措的顧客，「這真的讓人難受，尤其是早上。大多數受害者都是遊客，他們的車經常被砸」。

Kevin Ramos說，他從小在拉斯維加斯長大，直到在春谷地區工作後，才意識到華埠砸車行竊案問題如此嚴重，「但其實你能做的不多，警方也一樣，他們不可能24小時全天候保護大家。大部分建築物都有監視器，即便如此，這些人還是照樣作案」。

8 News Now進行其中一次採訪時，拉斯維加斯市長Shelley Berkley正好從華埠一家商店走出來。她告訴媒體，會在即將舉行的會議中，與拉斯維加斯大都會警局局長Kevin McMahill討論連環砸車竊盜問題。部分華埠商家表示，他們不希望砸車事件嚇跑客人，但對此事保持沉默似乎也無濟於事。

精華 FAQ

  • 根據LVMPD資料，2026年春谷分局轄區內的華埠，已接獲597起汽車竊盜相關報案，並逮捕17名嫌犯；這個數字幾乎是拉斯維加斯其他分局的兩倍。

  • 一名遊客把全新LV購物袋放在車後座後去吃晚餐，才坐下不久，餐廳老闆就衝進來指著窗外竊賊；前後短短20秒，名牌購物袋就已被偷走。

  • 商家表示這已是幾乎每周都會發生的嚴重問題，尤其受害者多為遊客；市長Shelley Berkley則表示，將在即將舉行的會議中與警局局長討論連環砸車竊盜問題。

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