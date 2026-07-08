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完成心理健康分流計畫 醫師載妻小墜崖獲撤3重罪

記者趙健／綜合報導
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加州一名放射科醫師被控駕駛特斯拉載妻子與兩名幼童衝下懸崖，原面臨三項謀殺未遂罪名...
加州一名放射科醫師被控駕駛特斯拉載妻子與兩名幼童衝下懸崖，原面臨三項謀殺未遂罪名，但法院近日撤銷其相關刑事指控。（美聯社）

綜合聖蓋博谷論壇報、每日郵報及KTVU電視台等媒體報導，加州放射科醫師Dharmesh Patel被控駕駛特斯拉載妻與兩幼童衝下250英尺高懸崖，原面臨三項謀殺未遂罪；不過，法院近日在其完成兩年心理健康分流計畫（diversion program）後，裁定撤銷相關刑事指控。

涉案的45歲Dharmesh Patel，來自南加州巴沙迪那市，案發前為放射科醫師。檢方此前指控，Patel於2023年1月2日駕駛特斯拉行經1號公路、太平洋岸邊魔鬼滑坡（Devil's Slide）以南路段時，涉嫌故意將車輛駛離道路，墜落約250呎深的懸崖。車內當時有他的妻子及兩孩子，案發時孩子分別約7歲與4歲。

這起事故當時震驚全美。車輛墜崖後嚴重毀損，但一家四口奇蹟生還。救援人員事後表示，能從如此高度墜落後全員存活相當罕見。檢方後來依據相關證據與家屬陳述，對Patel提出三項謀殺未遂罪。

根據KTVU報導，Patel的妻子在事故後曾向救援人員表示，丈夫是「故意」將車開下懸崖，並稱他需要接受心理評估。法院文件顯示，她曾表示丈夫當時有憂鬱情況。

案件後續轉向心理健康分流程序。2024年，辯方表示Patel患有重度憂鬱症，並曾經歷精神病性崩潰。心理專家作證後，法院准許他進入為期兩年的心理健康分流計畫，而非直接接受刑事審判。期間，他被要求住在父母位於貝爾蒙市（Belmont）的住處，配戴GPS監控設備，不得離開聖馬刁縣，並須定期接受藥物遵從性檢測。

聖馬刁縣檢察長Steve Wagstaffe曾反對Patel進入分流計畫，認為如此嚴重的謀殺未遂案，不應適用心理健康分流。不過，法院最終依據醫師報告及治療進展，認定Patel已完成相關要求。法官除撤銷三項謀殺未遂罪名外，也下令案件封存並返還Patel護照。

報導指出，法院同時取消了針對Patel家人的「不得騷擾」命令。檢方表示，根據加州現行心理健康分流法律，若被告完成分流計畫且符合條件，法院可撤銷刑事案件。Wagstaffe批評，這項法律不應適用包括謀殺未遂在內的重大暴力罪名。

Patel的妻子後來支持治療方案，並希望家庭能夠重聚。

精華 FAQ

  • Patel原遭控三項謀殺未遂罪，因檢方指稱他在2023年駕特斯拉故意衝下太平洋岸邊懸崖，車內還有妻子與兩名幼童，卻全員奇蹟生還，因此引發高度關注。

  • 法院認定他已完成為期兩年的心理健康分流計畫，並依醫師報告與治療進展，符合加州相關法律條件，因此撤銷三項謀殺未遂指控，並將案件封存處理。

  • 他被要求住在父母位於貝爾蒙市的住所，配戴GPS監控設備，不得離開聖馬刁縣，並定期接受藥物遵從性檢測，以確保治療與監督持續進行。

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