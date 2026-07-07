加州、維州限售半自動槍 司法部控違憲
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司法部（DOJ）日前向聯邦法院提起訴訟，指加州及維吉尼亞州限制半自動槍械銷售的新法，違反美國憲法第二修正案保障的持槍權。兩州政府回應，將全力捍衛州法。代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）指出，憲法不是建議，第二修正案也不是「次等權利」，聯邦政府將捍衛美國人民依法享有的憲法權利。
美聯社報導，維州民主黨籍州長史潘伯格（Abigail Spanberger）年初簽署法案，禁止販售及製造部分半自動槍械，新法於7月1日正式生效，目前已有至少四起訴訟挑戰其合憲性。史潘伯格辦公室表示，州長認為，專為造成大量傷亡而設計的槍械，不應出現在社區、學校周邊及維州街頭。維州檢察長辦公室則表示，禁止販售特定半自動槍械，是符合常理的公共安全措施，有助保障居民、執法人員及社區安全，州政府將積極捍衛這項法律。
加州方面，司法部主張，加州禁止槍枝商店販售部分可輕易改裝為全自動射擊的手槍，已違反第二修正案。訴狀指出，受影響產品包括美國廣泛使用的Glock及仿Glock系列手槍，司法部也一併挑戰加州對手槍銷售施加的其他限制。加州檢察長辦公室回應，加州現行槍枝安全法符合憲法規範，有助將槍枝致死人數降至歷史低點，州政府將全力捍衛相關法令。
近年來，美國兩黨執政州在槍枝政策上的分歧持續擴大。民主黨執政州多主張加強槍枝管制，共和黨執政州則陸續放寬相關限制。美國聯邦最高法院6月30日宣布受理另一件涉及第二修正案的案件，將審理多州禁止半自動步槍法是否違憲，預計於今年秋季進行辯論。分析指出，在保守派占多數的最高法院，第二修正案保障範圍近年呈現擴大趨勢，本會期已有兩項判決支持擴張持槍權利。
司法部認為兩州限制半自動槍械銷售的新法，侵犯美國憲法第二修正案所保障的持槍權，因此向聯邦法院提告，要求撤銷相關限制。 維州法案禁止販售及製造部分半自動槍械，7月1日正式生效。州府稱此舉是為了降低社區、學校周邊與街頭的槍枝危害。 此案反映美國兩黨執政州在槍管與持槍權上的分歧持續擴大，而最高法院近期受理相關案件，顯示第二修正案的適用範圍仍可能再被放寬。
精華 FAQ
司法部認為兩州限制半自動槍械銷售的新法，侵犯美國憲法第二修正案所保障的持槍權，因此向聯邦法院提告，要求撤銷相關限制。
維州法案禁止販售及製造部分半自動槍械，7月1日正式生效。州府稱此舉是為了降低社區、學校周邊與街頭的槍枝危害。
此案反映美國兩黨執政州在槍管與持槍權上的分歧持續擴大，而最高法院近期受理相關案件，顯示第二修正案的適用範圍仍可能再被放寬。
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