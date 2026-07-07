蒙市拒資料中心過關 盼全州借鏡

「Measure NDC」的支持者慶祝蒙特利公園市公投通過禁止資料中心設立，並呼籲加州其他社區關注資料中心開發對居民生活及環境的影響。(Yes On Measure NDC提供)

蒙特利公園市資料中心禁令（Measure NDC）以88.33%的高支持率通過，支持團體日前舉行記者會，慶祝公投 結果，並表示這是全美首個由公民投票 通過的永久資料中心禁令，希望成為加州 其他社區的借鏡。

支持方表示，推動公投的原因，包括居民擔憂公共基礎設施負荷、電費上漲、政府決策缺乏透明度，以及資料中心可能帶來的長期環境與生活品質衝擊。

競選經理楊傑修（Je-Show Yang）表示，蒙市選民已明確表態，不應強迫社區接受缺乏透明度與問責機制的資料中心計畫。他指出，資料中心屬高耗能設施，可能增加電網負擔，並帶來柴油備用發電機造成的空氣汙染、噪音、交通及地方資源壓力。

加州參議員Sasha Renee Pérez指出，這項草根運動展現聖蓋博谷社區組織的力量。她說，未來將持續推動全州對資料中心發展的討論，並協助其他反對相關開發案的社區。

聖蓋博谷進步行動組織（SGV Progressive Action）共同創辦人Amy J. Wong表示，資料中心並非不可避免，社區有權決定自身土地利用方式，居民應享有潔淨空氣、乾淨水源，以及價格合理且穩定的能源供應。

與會人士也提到加州其他引發爭議的資料中心計畫，包括工業市Puente Hills Mall舊址擬建資料中心，引發居民疑慮；另外，科切拉市（Coachella）在居民反對聲浪下，已批准45天暫停受理資料中心開發案，終止與Stronghold Power Solutions的合作協議，並研議制定永久禁止資料中心開發的政策。