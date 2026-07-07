橙縣華人商會晚宴 頒發40學子獎學金

橙縣華人商會、橙縣華人商會基金會日前舉辦「2026年獎學金頒獎晚宴」，為10名應屆高中畢業生及30名大學生頒發獎學金。（記者張宏／攝影）

橙縣華人 商會、橙縣華人商會基金會日前舉辦「2026年獎學金頒獎晚宴」，吸引500名嘉賓共襄盛舉。今年共有10名應屆高中畢業生及30名大學生獲頒獎學金。

（左起）律師李斌、李惠瓊、北美高校聯盟主席陳崢、全美浙江總商會會長林光、南華總會長蔡成華、林瑪麗、美國福建總商會會長楊麗楨、 國色天香文化藝術聯合會主席張莉安、巾幗會會長方蕾和主持李嘉壁在活動中。（記者張宏／攝影）

基金會會長林瑪麗表示，今年遴選出10名「OCCACC學者」，每人每年最高可獲5000美元獎助，連續四年，總額最高2萬美元。獎學金適用全美認可的社區學院、大學或其他高等教育機構之學費及教育相關支出，協助學生專注課業，減輕求學負擔，鼓勵安心完成學業。

基金會會長林瑪麗（左四）從多名民選官員手中接過賀狀。（記者張宏／攝影）

商會會長楊旻諺表示，他近兩年參與學生家訪，深受感動，獲獎學生不僅成績優異，更展現積極進取精神，期許大家未來成為社會棟樑。

聯邦眾議員趙美心（左）為基金會會長林瑪麗頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

今年10名高中畢業生將分別就讀史丹福大學、耶魯大學 、南加州大學等名校。獲獎學生Vincent陳被爾灣加大錄取，他表示，他透過學校知道獎學金開放申請的消息，他有三個兄弟姐妹，得知能拿到這筆獎學金，讓他們全家鬆一口氣，他爸爸現在沒有工作，這筆錢能減輕家庭一些負擔。

學生葉婷婷表示，這筆獎學金能讓她未來把重心放在職業發展和教育上，她也希望自己未來有能力能回饋社區，幫助更多的人。