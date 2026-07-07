「我們的美國故事」徵文 精選93篇佳作出書

《我們的美國故事》徵文歷時三個月，共收到133篇原創作品，最終精選93篇結集出版。（記者張宏／攝影）

適逢美國建國250周年，美中和平友好協會與美國洛杉磯 華文作家協會4日聯合主辦「我們的美國故事」新書發表會暨有獎徵文頒獎典禮，現場吸引近200名來自紐約、舊金山 和南加州的文集作者，及各界代表共襄盛舉，共同見證這部凝聚旅美華人 共同記憶的新書正式出版。

圖為優秀獎獲得者頒獎。（記者張宏／攝影）

「我們的美國故事」徵文歷時三個月，共收到133篇原創作品，最終精選93篇結集出版。一等獎由慈善家張祥華獲得，其作品「從二十美元到千萬慈善」是一篇典型的「美國夢」故事，描寫他從僅有20美元起步創業，最終投身慈善公益，展現華人移民奮鬥成功並回饋社會的精神。二等獎獲得者是周敏、趙瓊、李德彪，三等獎獲得者是朱雪梅、范文越、藍蝶兒、顧華、李峴等人。

美中和平友好協會與美國洛杉磯華文作家協會聯合主辦的《我們的美國故事》新書發表會暨有獎徵文頒獎典禮，200多人參與。（記者張宏／攝影）

美中和平友好協會會長鹿強表示，未來還計畫推出英文版，這本書記錄的是華人在美國的故事。很多華人和他一樣來美數十年，把最黃金的時間都奉獻給美國，或許他們沒有造火箭那麼偉大，但在各個領域努力打拚。

美中和平友好協會與美國洛杉磯華文作家協會聯合主辦的《我們的美國故事》新書發表會暨有獎徵文頒獎典禮，美中和平友好協會會長鹿強（中）獲得傑出貢獻獎。（記者張宏攝影）

「我們的美國故事」主編黃宗之和洛杉磯華文作家協會會長王偉均表示，每篇作品都是作者一段人生和記憶，不僅有華一代還有華二代參與，這將成為海外華人歷史見證。

《我們的美國故事》新書發表會暨有獎徵文頒獎典禮上頒發三等獎。（記者張宏／攝影）

美華聯主席張勇表示，250年來一代又一代移民懷抱著夢想來到美國，在這裡開疆拓土、艱苦奮鬥、建設美國。華人華僑要妥善處理與祖籍國和駐在國的關係，既要做中華文明傳承者，更要做美國社會建設者。

洛杉磯華文作家協會會長王偉（左一）和作家張慈（左二）為優秀提名獎頒獎。（記者張宏／攝影）

圖為二等獎頒獎。（記者張宏／攝影）

現場還舉行贈書儀式，「我們的美國故事」贈送洛加大（UCLA）東亞圖書館永久典藏。館長陳肅表示，該書真實記錄旅美華人的歷史與文化，未來將成為研究海外華人及華文文學的重要文獻。

慈善家張祥華（中）憑藉作品《從二十美元到千萬慈善》獲得一等獎，圖為鹿強（左）和張勇為其頒獎。（記者張宏／攝影）