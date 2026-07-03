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洛杉磯縣台式簡餐店收這費用 吃過8400中餐廳的他也意外

記者王若然／洛杉磯報導
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在洛杉磯縣某台灣餐廳，20美元的開瓶費嚇到美國顧客。（陳戴維提供）
在洛杉磯縣某台灣餐廳，20美元的開瓶費嚇到美國顧客。（陳戴維提供）

曾品嘗記錄超過8400家中餐館華人陳戴維，近日在洛杉磯縣某台灣餐廳吃飯，對中餐廳「見多識廣」的他，卻被其菜單上的一個收費驚嚇到。陳戴維在社交媒體發帖，「飲料單上的商品價格都很合理，除了一項。這讓我好奇這家店的客戶群是誰。」在他上傳的照片中，飲料單上的物品價格多為2至4美元，除了第一項：開瓶費20美元。

曾品嘗記錄超過8400家中餐館的華人陳戴維。圖為他在中餐廳吃飯，非文中提到的收開...
曾品嘗記錄超過8400家中餐館的華人陳戴維。圖為他在中餐廳吃飯，非文中提到的收開瓶費的餐館。（記者王若然╱攝影）

陳戴維接受本報採訪時表示，開瓶費（Corkage Fee）在美國通常存在於比較高檔的，提供酒類的餐廳。他說，「許多餐廳通過提高酒價增加盈利。」許多喝紅酒或白酒的消費者，對酒品很挑剔；因此當餐廳滿足顧客的酒品選擇，而不是出售自己的高價酒時，開瓶費相當於彌補餐廳的一部分讓利。

陳戴維所去的餐廳，是一家台式牛排、簡餐店，售賣台式煎餅、鐵板牛排、炒米粉等；並非特別高檔、提供酒類的餐廳。那為什麼會有開瓶費呢？根據在台灣長大、現居南加州的Sally表示，在台灣的餐廳，「開瓶費」其實不少見。不過該費用與在美國餐廳的概念不一樣。她說，一般情況下，熱炒店和高級餐廳都有收這筆費用。例如在喝啤酒的地方，客人買店裡的啤酒，通常只付酒錢就好，不用再付開瓶費。KTV也會收開瓶費。收不收這筆費用，還要看不同的餐廳的規定。

根據網路釋義，開瓶費可以按照顧客人頭收取，也會按照瓶子數量收取。在台灣，普通餐廳或熱炒店大概新台幣200至300元（約9.5美元）。比較高級的餐廳或飯店餐廳則可能葡萄酒新台幣500元（約15美元）、烈酒新台幣1000元以上（約30美元）。

陳戴維說，在了解台灣餐廳文化後，他明白開瓶費是指客人自帶酒水所交給餐廳的費用，陳戴維依舊感到困惑，他說，「對我來說，開瓶費應該是賣酒的餐廳所收取的費用，這才說得過去。」

不只陳戴維有這樣的疑問。有網友在他的帖子下評論，「一瓶酒20美元的開瓶費？」還有人以為這是AI合成圖，稱為何飲料單上的「Beverage」翻譯成「其他」。

陳戴維是美國第三代華裔移民。他愛好品嚐全美不同的中餐廳。本報此前報導，他已品嚐過全美超過8400家中餐廳。數十年來，他利用 Excel 表格詳細記錄自己造訪中餐館的足跡。他的紀錄數量龐大，曾獲BBC等主流媒體專訪，被譽為中餐館的「收藏家」以及美國中餐文化變遷的見證人。

精華 FAQ

  • 他在菜單上看到開瓶費高達20美元，與飲料價格相比特別突兀，因此感到十分意外，也在社群媒體上分享這個發現。

  • 陳戴維表示，美國通常只有較高檔、供應酒類的餐廳才收開瓶費；但這家店是台式牛排與簡餐店，並非以酒水服務為主。

  • 受訪者指出，台灣餐廳的開瓶費並不少見，熱炒店、高級餐廳與KTV都可能收取，通常依人頭或瓶數計算，金額也會因店型不同而異。

洛杉磯 華人 中餐館

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