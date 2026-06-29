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加州首現西尼羅熱 55歲以上重症風險高

洛杉磯訊
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長堤市證實，當地出現今年首例西尼羅病毒人類感染病例，也是加州2026年首例。（美...
長堤市證實，當地出現今年首例西尼羅病毒人類感染病例，也是加州2026年首例。（美聯社）

長堤市證實，當地日前出現今年首例西尼羅病毒（West Nile virus，WNV）人類感染病例，也是加州2026年首例有症狀的西尼羅病毒病例。患者因神經侵襲性疾病（neuroinvasive illness）住院治療，目前已返家休養。

衛生官員表示，雖然今年加州多地已檢測到帶有西尼羅病毒的蚊子，但這是本季全州首例有症狀的人類感染病例。西尼羅病毒主要透過受感染的庫蚊（Culex Mosquito）叮咬傳播，每年6月至10月的炎熱季節為感染風險最高時期。

大多數感染者不會出現症狀，但約五分之一感染者可能出現發燒、頭痛、全身痠痛、噁心、嘔吐及皮疹等症狀。衛生單位指出，約每150名感染者中就有1人可能發展為嚴重神經侵襲性疾病，造成腦炎、腦膜炎、癱瘓，甚至死亡。

長堤市衛生局特別提醒，55歲以上長者及患有糖尿病、高血壓等慢性疾病者，感染後較容易發展為重症。若出現高燒、頸部僵硬、意識混亂、肌肉無力、抽搐或癱瘓等症狀，應立即就醫。

目前西尼羅病毒尚無疫苗或特效藥，治療以支持性療法為主，因此預防蚊蟲叮咬仍是最有效的方法。衛生官員建議民眾使用含有DEET、Picaridin、IR3535或檸檬桉油成分的防蚊產品，穿著長袖衣褲，並清除住家周圍積水容器，例如花盆底盤、水桶、廢輪胎及鳥浴盆等，以減少蚊蟲孳生。

精華 FAQ

  • 這是長堤市證實的今年首例人類感染病例，也是加州2026年首例有症狀的西尼羅病毒病例。患者曾因神經侵襲性疾病住院，目前已返家休養。

  • 西尼羅病毒主要透過受感染的庫蚊叮咬傳播。每年6月至10月天氣炎熱、蚊蟲活躍，是感染風險最高的時期，民眾應特別注意防蚊。

  • 55歲以上長者，以及患有糖尿病、高血壓等慢性疾病者，感染後較容易發展為重症。若出現高燒、頸部僵硬、意識混亂、肌肉無力或抽搐，應立即就醫。

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