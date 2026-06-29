播佑岡倉庫火災後 居民難忍惡臭 衛生威脅處理棘手
洛杉磯Fox11新聞網報導，洛杉磯播佑岡（Boyle Heights）倉庫火災，濃煙雖然已經散去，但隨之而來的惡臭卻更加令人難以忍受。
位於洛杉磯的Lineage冷藏倉庫日前發生嚴重火災，在歷經整整八天的灌救後，洛杉磯消防局宣布成功撲滅火勢，並於26日將建築物移交回營運方處理，然而，真正棘手的挑戰才正要開始。
這棟位於1400 S. Los Palos St.的設施，面積廣達50萬平方呎。據估計，倉庫內存放了高達8500萬磅的肉類、家禽、海鮮和麵包。
消防官員研判，其中近半數的物資已被大火燒毀，而其餘物資自17日起便因冷凍系統中斷而全面腐敗。附近居民形容，那股排山倒海而來的惡臭，簡直就像把生鮮食物放在廚房流理台上整整一個星期。如今，風勢正將這股惡臭吹向周邊社區，如同先前擴散的濃煙一樣。
隨著惡臭而來的，是第二波衛生威脅。由於受到腐敗食物的吸引，倉庫周邊已現鼠蹤。
當地居民指出，實質的援助並非來自市府，而是來自民間組織，包括微加東洛杉磯基督教青年會（Weingart East Los Angeles YMCA）等。志工們挨家挨戶發放口罩、空氣清淨機等生活物資。數名居民以英語和西牙班語向FOX11透露，這是自火災發生以來，第一次有人主動登門關心。
對於需要更多協助的家庭，洛杉磯2-1-1熱線與非營利組織Airbnb.org合作提供緊急安置住宿。該組織表示，自火災發生以來已接到超過1500通求助電話，並已協助轉介200個家庭入住臨時庇護所，轉介對象以年長者、孩童及患有呼吸道疾病者為優先。
涉事公司Lineage已聘請房產修復公司Signal Restoration Services主導後續清理工作。然而，當被問及具體的清理時程表時，Lineage並未提供新資訊。
對於仍住在隔壁的受災家庭而言，這樣的回答顯然令人無法接受。
目前起火原因仍在調查中。Lineage公司聲稱，火災發生時，再生能源公司Altus Power的承包商正在屋頂測試太陽能板；但Altus Power隨即反駁此說法，表示起火原因尚未查明。
洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）已誓言，將會追究相關責任單位的法律責任。
雖然濃煙已散，但倉庫內腐敗肉類與海鮮持續散發強烈惡臭，風勢還把味道吹向社區，讓周邊居民難以忍受，生活與健康都受到影響。 除異味外，腐敗食物吸引老鼠出沒，形成第二波衛生威脅；部分住戶也因空氣品質惡化而需要口罩、空氣清淨機與緊急住宿協助。 民間組織與2-1-1熱線、Airbnb.org提供物資與臨時安置，Lineage則委託修復公司清理；市長巴斯已表示將追究相關責任單位的法律責任。
精華 FAQ
雖然濃煙已散，但倉庫內腐敗肉類與海鮮持續散發強烈惡臭，風勢還把味道吹向社區，讓周邊居民難以忍受，生活與健康都受到影響。
除異味外，腐敗食物吸引老鼠出沒，形成第二波衛生威脅；部分住戶也因空氣品質惡化而需要口罩、空氣清淨機與緊急住宿協助。
民間組織與2-1-1熱線、Airbnb.org提供物資與臨時安置，Lineage則委託修復公司清理；市長巴斯已表示將追究相關責任單位的法律責任。
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