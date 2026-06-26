洛聯合學區批准最嚴螢幕新規 在校全禁至每周10小時不等

全美第二大的洛杉磯聯合學區，批准全美最嚴格的學生使用螢幕時間限制措施。（美聯社）

洛杉磯 ABC 7電視台報導，全美第二大的洛杉磯聯合學區 ，批准全美最嚴格的學生使用螢幕時間限制措施，將於2026秋季學期開始逐步實施，至2027學年初全面生效。

學區委員會23日通過上述影響廣泛的政策，規範學生對電子設備的使用，鼓勵更多實體學習。

措施規定，二年級以下學生在校時不得使用電子設備，二至五年級學生的螢幕時間限制為每天少於60分鐘，中學生的每周螢幕時間限制為6小時，高中生則為每周10小時。學區去年已實施手機禁令，今次進一步限制在校的螢幕使用時間。

學區表示，這項新的限制政策，要求為所有年級的教學科技產品應用，制定全面、符合學生發展階段的規範。主要條款包括禁止低年級學生使用電子設備，並禁止學生自主使用視訊串流平台。該決定還要求所有現行課堂技術合約須受審查，並要在公開報告中詳細說明。

有醫生認為，兒童長時間使用電子螢幕，可能導致健康問題。兒科醫生Alok Patel說，這可能包括一些生理影響，例如孩子缺乏戶外活動、運動量減少、超重或肥胖的風險增加。此外，還有許多心理及情緒方面的影響。不過，他有批評者認為，此措施會影響那些家中沒有電腦或其他科技設備的學生。