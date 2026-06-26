洛聯合學區批准最嚴螢幕新規 在校全禁至每周10小時不等
洛杉磯ABC 7電視台報導，全美第二大的洛杉磯聯合學區，批准全美最嚴格的學生使用螢幕時間限制措施，將於2026秋季學期開始逐步實施，至2027學年初全面生效。
學區委員會23日通過上述影響廣泛的政策，規範學生對電子設備的使用，鼓勵更多實體學習。
措施規定，二年級以下學生在校時不得使用電子設備，二至五年級學生的螢幕時間限制為每天少於60分鐘，中學生的每周螢幕時間限制為6小時，高中生則為每周10小時。學區去年已實施手機禁令，今次進一步限制在校的螢幕使用時間。
學區表示，這項新的限制政策，要求為所有年級的教學科技產品應用，制定全面、符合學生發展階段的規範。主要條款包括禁止低年級學生使用電子設備，並禁止學生自主使用視訊串流平台。該決定還要求所有現行課堂技術合約須受審查，並要在公開報告中詳細說明。
有醫生認為，兒童長時間使用電子螢幕，可能導致健康問題。兒科醫生Alok Patel說，這可能包括一些生理影響，例如孩子缺乏戶外活動、運動量減少、超重或肥胖的風險增加。此外，還有許多心理及情緒方面的影響。不過，他有批評者認為，此措施會影響那些家中沒有電腦或其他科技設備的學生。
學區通過了全美最嚴格的學生螢幕時間限制政策，目的在於規範校內電子設備使用，並鼓勵學生增加實體學習與課堂互動。 二年級以下在校不得使用電子設備；二至五年級每日少於60分鐘；中學生每周6小時；高中生每周10小時，依年齡分級管理。 醫生認為可減少久坐、肥胖與心理壓力等風險，但批評者擔心，缺乏電腦或科技資源的學生，可能因此更難完成學習任務。
精華 FAQ
學區通過了全美最嚴格的學生螢幕時間限制政策，目的在於規範校內電子設備使用，並鼓勵學生增加實體學習與課堂互動。
二年級以下在校不得使用電子設備；二至五年級每日少於60分鐘；中學生每周6小時；高中生每周10小時，依年齡分級管理。
醫生認為可減少久坐、肥胖與心理壓力等風險，但批評者擔心，缺乏電腦或科技資源的學生，可能因此更難完成學習任務。
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