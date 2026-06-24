研究顯示：長期遠距工作 恐損害心理健康

最新研究顯示，雖然遠距工作往往能提升生產力，但也容易讓員工感到社交孤立，進而影響心理健康。（路透）

據CBS電視新聞報導，美國員工普遍表示，喜歡在家或遠距工作，而非每天通勤到辦公室。然而，最新研究指出，這種看似理想的工作模式，可能伴隨不容忽視的代價。

報導指出，發表於《科學》（Science）期刊的一項最新研究顯示，雖然遠距工作通常能提升生產力，但也容易讓員工感到社交孤立，進而影響心理健康 。這項研究由美國聯邦準備銀行紐約分行經濟學家Natalia Emanuel主持。

多項民調長期顯示，員工喜歡遠距工作，甚至願意接受較低薪資，以換取更大工作彈性。許多遠距工作者表示，這種安排提高工作滿意度，改善工作與生活平衡。然而，研究指出，放棄辦公室環境所帶來的長期成本值得關注。

研究人員分析五項涵蓋不同職業類別的全國性員工調查後指出，員工可能尚未充分意識到遠距工作對個人福祉造成的代價，而這些負面影響往往需要較長時間才會逐漸累積顯現。

獨處時間大幅增加

研究發現，在疫情 前後約十年的比較期間內，遠距工作者的獨處時間比辦公室上班者增加58%。此外，遠距工作者完全沒有與任何人接觸、獨自度過整整一天的機率也顯著提高。

研究形容，這意味著人們失去許多日常生活中微小互動：「沒有和咖啡店員的閒聊，沒有同事的一句問候，也沒有在超市裡與陌生人交換的一個微笑。」研究人員指出：「當工作變得更加孤立，人們並未明顯透過下班後增加社交來彌補。結果是，遠距工作的普及，直接導致獨處時間大幅增加。」

獨居者受影響最明顯

研究顯示，獨居的遠距工作者孤立感增加幅度尤其明顯。而這種社交隔離進一步影響心理健康，也是美國在新冠疫情前後心理困擾問題上升的重要原因之一。

數據顯示，遠距工作者比非遠距工作者更頻繁尋求心理健康專業服務，也更容易依賴精神科處方藥，例如抗憂鬱藥或抗焦慮藥。

「混合辦公」可尋求平衡

研究並非主張取消遠距工作，而是提醒企業與員工，在享受工作彈性和省去通勤之便的同時，也要重視人際互動的重要性。

許多企業近年來採取「混合辦公」（Hybrid Work）模式，讓員工部分時間在家工作、部分時間返回辦公室，正是希望在提高工作效率與維持社交連結之間取得平衡。