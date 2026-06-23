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沉浸式咖啡洛城飄香 套餐38元

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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這套售價38美元的套餐共包含四款飲品，以「序、餘、破、急」為主題。（記者朱敏梓／...
這套售價38美元的套餐共包含四款飲品，以「序、餘、破、急」為主題。（記者朱敏梓／攝影）

近年風靡上海、首爾等亞洲大城市的「沉浸式咖啡體驗」，正逐漸在洛杉磯華人區落地。不同於傳統咖啡館販售單杯飲品，部分新興精品咖啡店開始推出由多款特調咖啡組成的品飲套餐，透過風味講解、創意擺盤與互動服務，讓喝咖啡從日常消費轉變為一場融合視覺、味覺與嗅覺的感官體驗。

空間採簡約現代設計風格，以木質元素、暖色燈光及開放式吧台為主軸。（記者朱敏梓／攝...
空間採簡約現代設計風格，以木質元素、暖色燈光及開放式吧台為主軸。（記者朱敏梓／攝影）

記者近日走訪位於華人聚集城市阿罕布拉市的精品咖啡店Monolith Coffee，體驗店內推出的Coffee Flight套餐。這套售價38美元的套餐共包含四款飲品，以「序、餘、破、急」為主題，透過不同食材與沖煮方式呈現風味變化。與一般人熟悉的拿鐵、美式或手沖咖啡不同，店家大膽運用昆布味噌、蕎麥茶、玄米抹茶、柚子、蘋果、肉桂及煙燻木香等元素，將料理與調酒概念融入咖啡創作之中。

作為開場的「序」，是以昆布與味噌打造鮮味層次，呈現近似日式高湯般的風味，顛覆一般人對咖啡苦味與酸味的既定印象；後續飲品分別結合長野蕎麥茶奶泡、蘋果汁、薑、肉桂、昆布糖漿、宇治玄米抹茶、柚子及蘋果木煙燻等元素，再以融合橙汁、橙花香氣與氮氣技術的特調作結。從果香、茶香、煙燻木質調到鮮味層次，整套體驗更像是一場風味旅程，而非單純品嘗咖啡。

「序」以昆布與味噌打造鮮味層次，呈現近似日式高湯般的風味。（記者朱敏梓／攝影）
「序」以昆布與味噌打造鮮味層次，呈現近似日式高湯般的風味。（記者朱敏梓／攝影）

整套體驗也充滿儀式感。每款飲品皆搭配專屬風味卡，詳細介紹原料來源與設計理念，並使用高腳杯、雞尾酒杯與特製器皿搭配精緻擺盤，讓部分作品更像精品調酒或高級餐廳套餐中的一道飲品。店員會依序介紹每款作品特色，鼓勵顧客細細感受香氣與口感變化，讓品飲過程更具互動性。

店內空間採簡約現代設計風格，以木質元素、暖色燈光及開放式吧台為主軸。顧客可近距離觀看咖啡師製作過程，從研磨、萃取到最後擺盤皆充滿表演感。安靜且帶有設計感的空間氛圍，也讓人聯想到近年上海與首爾流行的精品咖啡館文化。

近年來，上海與首爾的精品咖啡市場快速發展，不少店家推出咖啡套餐、咖啡品鑑甚至咖啡Omakase等形式，吸引消費者花費數十美元體驗不同風味。相較於傳統咖啡館強調咖啡豆產地與烘焙技術，新一代精品咖啡館更著重整體體驗。如今，類似消費模式也開始出現在洛杉磯華人區，吸引不少追求新鮮體驗的消費者朝聖。

曾在上海工作多年的華人消費者林小姐表示，第一次體驗後感到相當熟悉，「從風味卡、擺盤、杯具到整個品飲流程，都很像現在上海流行的精品咖啡館，真的有種回到上海的感覺。」她認為，這類店家販售的不只是咖啡，而是一種生活方式與社交體驗。

精華 FAQ

  • 阿罕布拉市的Monolith Coffee推出Coffee Flight套餐，售價38美元，包含四款特調飲品。整套以「序、餘、破、急」為主題，讓顧客一次體驗多層次風味變化。

  • 店家把昆布、味噌、蕎麥茶、玄米抹茶、柚子、蘋果、肉桂與煙燻木香等元素融入咖啡，並結合不同沖煮方式，讓作品呈現鮮味、茶香、果香與木質調。

  • 因為它不只賣咖啡，而是提供完整體驗：風味卡、專屬器皿、精緻擺盤與店員解說，營造出像精品調酒或咖啡Omakase般的互動感，吸引追求新鮮感的人。

洛杉磯 華人 沉浸式咖啡 昆布 味噌

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