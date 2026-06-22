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「世界最美機場」 聖地牙哥第一航廈入選

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聖地牙哥國際機場（SAN）全新第一航廈入選2026年「世界最美機場」名單。圖為航...
聖地牙哥國際機場（SAN）全新第一航廈入選2026年「世界最美機場」名單。圖為航廈內部。（路透社）

據NBC電視新聞報導，聖地牙哥國際機場全新的第一航廈入選2026年「世界最美機場（World's Most Beautiful Airports）」名單。該榜單由法國建築與設計獎項機構Prix Versailles評選。

報導指出，Prix Versailles是一項享有盛譽的國際獎項。2026年榜單中，聖地牙哥國際機場是美國僅有的兩座入選機場之一。另一座是匹茲堡（Pittsburgh）國際機場。

聖地牙哥縣機場管理局總裁兼執行長Atif Saeed表示，非常榮幸新第一航廈獲得這項國際級獎項肯定。其團隊的願景、創意與投入，使航廈充分展現聖地牙哥的精神與城市特質。

第一航廈由總部位舊金山的Gensler設計，於2025年9月完工，取代1960年代啟用的舊航廈。設計團隊表示，新航廈靈感來自聖地牙哥的自然景觀：峽谷、海洋與天空，並透過藝術裝置、傾斜天花、馬賽克玻璃，以及可俯瞰城市的戶外露台加以呈現。

在2026年得獎名單中，除聖地牙哥和匹茲堡外，還有：中國廣州白雲國際機場第三航廈；德國Frankfurt機場第三航廈；印度Lokapriya Gopinath Bordoloi國際機場第二航廈；印度Navi Mumbai國際機場第一航廈；柬埔寨Techo國際機場。

Prix Versailles秘書長Jérome Gouadain表示，當代機場無論是新建或翻新，都是各地區與時代的重要象徵。現代機場不僅解決日益頻繁的航空旅行需求與效率問題，也改變傳統「轉運空間」概念，使機場成為具文化與體驗價值的公共場所。

該獎項於2015年創立，每年在法國巴黎的聯合國教科文組織（UNESCO）總部公布獲獎名單。

聖地牙哥國際機場（SAN）全新第一航廈入選2026年「世界最美機場」名單。圖為航...
聖地牙哥國際機場（SAN）全新第一航廈入選2026年「世界最美機場」名單。圖為航廈內部。（路透社）

聖地牙哥國際機場（SAN）全新第一航廈入選2026年「世界最美機場」名單。圖為航...
聖地牙哥國際機場（SAN）全新第一航廈入選2026年「世界最美機場」名單。圖為航廈外部藝術品。（路透社）

精華 FAQ

  • 因為新完工的第一航廈在設計與體驗上表現突出，融合聖地牙哥的自然意象與公共空間美感，獲Prix Versailles肯定，成為2026年世界最美機場之一。

  • 第一航廈由總部位於舊金山的Gensler設計，於2025年9月完工，取代1960年代啟用的舊航廈，並以更現代的空間規劃迎接旅客。

  • 除聖地牙哥與匹茲堡外，名單還包括中國廣州白雲第三航廈、德國Frankfurt第三航廈、印度兩座新航廈，以及柬埔寨Techo國際機場。

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