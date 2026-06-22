台灣會館完成第15屆董事改選 新館工程進度逾2成

2026年大洛杉磯台美人傳統周總召集人黃馨瑤（前排中）頒發感謝狀，表揚協辦社團及志工對活動的支持與貢獻。（記者張庭瑜／攝影）

大洛杉磯台灣會館20日在洛杉磯華僑文教中心舉行會員大會，除報告新館重建進度及財務狀況外，也完成第15屆董事選舉，共選出22位個人董事及8席團體董事。新任董事長、副董事長等職務，將待7月7日新屆董事會首次會議時依法選出。

大洛杉磯台灣會館董事長田詒鴻於會員大會致詞，並感謝會員長期支持。（記者張庭瑜／攝影）

會中由現任董事長田詒鴻回顧過去一年會務成果。他表示，自2025年5月新館動土後，原有館舍已拆除重建，期間持續推動各項文化、公益及僑社活動，包括台美小姐選拔、台南風災募款、海外留學生感恩節 餐會、防詐騙講習、二二八系列紀念活動、新春餐會，以及支持台灣參與國際社會等活動，展現會館凝聚南加州 台美社群的功能。

大洛杉磯台灣會館20日舉行會員大會，完成第15屆董事選舉，共選出22位個人董事及8席團體董事。（記者張庭瑜／攝影）

財務報告指出，截至目前，會館總資產約1782萬美元，負債極低，淨資產占總資產近100%。本會計年度收入約322萬美元，其中捐款收入約占七成六；總支出約70萬美元，營運維持穩定。會館已完成2022年至2024年連續三年的審計工作，目前正進行最新年度審計。

台灣會館基金會執行長林榮松醫師向會員說明新館工程進度。他表示，新館總工程經費約1700萬美元，目前工程進度超過兩成，各項施工均按計畫進行。截至目前，建築主體已完成地下層及部分樓層結構工程，預計未來將設置演藝廳、圖書館、二二八紀念館、文史館、展覽空間及多功能教室等設施。

林榮松指出，新館除提供社區活動空間，也將保存南加州台美人歷史，規畫文史館展示各僑團發展軌跡，並設置藝術展覽空間，希望讓第二、三代認識前輩對台美社會的貢獻。此外，會中也報告2026年洛杉磯台美人傳統周成果。

會員大會並公布第15屆個人董事名單，共22人，包括田詒鴻、林榮松、陳柏宇、劉玲華、蔡漢成、王梅鳳、吳兆峯等。團體董事則由八個社團代表出任。今年適逢台灣會館成立28周年，在重建工程持續推進下，會館盼持續凝聚僑界力量，打造兼具文化傳承、教育及社區服務功能的新地標。