我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

台灣會館完成第15屆董事改選 新館工程進度逾2成

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年大洛杉磯台美人傳統周總召集人黃馨瑤（前排中）頒發感謝狀，表揚協辦社團及...
2026年大洛杉磯台美人傳統周總召集人黃馨瑤（前排中）頒發感謝狀，表揚協辦社團及志工對活動的支持與貢獻。（記者張庭瑜／攝影）

大洛杉磯台灣會館20日在洛杉磯華僑文教中心舉行會員大會，除報告新館重建進度及財務狀況外，也完成第15屆董事選舉，共選出22位個人董事及8席團體董事。新任董事長、副董事長等職務，將待7月7日新屆董事會首次會議時依法選出。

大洛杉磯台灣會館董事長田詒鴻於會員大會致詞，並感謝會員長期支持。（記者張庭瑜／攝...
大洛杉磯台灣會館董事長田詒鴻於會員大會致詞，並感謝會員長期支持。（記者張庭瑜／攝影）

會中由現任董事長田詒鴻回顧過去一年會務成果。他表示，自2025年5月新館動土後，原有館舍已拆除重建，期間持續推動各項文化、公益及僑社活動，包括台美小姐選拔、台南風災募款、海外留學生感恩節餐會、防詐騙講習、二二八系列紀念活動、新春餐會，以及支持台灣參與國際社會等活動，展現會館凝聚南加州台美社群的功能。

大洛杉磯台灣會館20日舉行會員大會，完成第15屆董事選舉，共選出22位個人董事及...
大洛杉磯台灣會館20日舉行會員大會，完成第15屆董事選舉，共選出22位個人董事及8席團體董事。（記者張庭瑜／攝影）

財務報告指出，截至目前，會館總資產約1782萬美元，負債極低，淨資產占總資產近100%。本會計年度收入約322萬美元，其中捐款收入約占七成六；總支出約70萬美元，營運維持穩定。會館已完成2022年至2024年連續三年的審計工作，目前正進行最新年度審計。

台灣會館基金會執行長林榮松醫師向會員說明新館工程進度。他表示，新館總工程經費約1700萬美元，目前工程進度超過兩成，各項施工均按計畫進行。截至目前，建築主體已完成地下層及部分樓層結構工程，預計未來將設置演藝廳、圖書館、二二八紀念館、文史館、展覽空間及多功能教室等設施。

林榮松指出，新館除提供社區活動空間，也將保存南加州台美人歷史，規畫文史館展示各僑團發展軌跡，並設置藝術展覽空間，希望讓第二、三代認識前輩對台美社會的貢獻。此外，會中也報告2026年洛杉磯台美人傳統周成果。

會員大會並公布第15屆個人董事名單，共22人，包括田詒鴻、林榮松、陳柏宇、劉玲華、蔡漢成、王梅鳳、吳兆峯等。團體董事則由八個社團代表出任。今年適逢台灣會館成立28周年，在重建工程持續推進下，會館盼持續凝聚僑界力量，打造兼具文化傳承、教育及社區服務功能的新地標。

精華 FAQ

  • 會員大會共選出第15屆22位個人董事與8席團體董事，董事長、副董事長等職務將待7月7日新屆董事會首次會議依法選出。

  • 新館總工程經費約1700萬美元，進度已超過兩成，地下層與部分樓層結構完成。未來將設置演藝廳、圖書館、二二八紀念館等空間。

  • 截至目前總資產約1782萬美元，負債極低，淨資產占比近100%。本年度收入約322萬美元，捐款約占七成六，支出約70萬美元，營運穩定。

加州 感恩節

上一則

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

下一則

「世界最美機場」 聖地牙哥第一航廈入選

延伸閱讀

鄭麗文訪洛談兩岸：以智慧取代對抗

鄭麗文訪洛談兩岸：以智慧取代對抗
花園角廣場改造工程動工 7300萬打造華埠「城市客廳」

花園角廣場改造工程動工 7300萬打造華埠「城市客廳」
經文處長馬博元訪旅館公會 盼深化合作交流

經文處長馬博元訪旅館公會 盼深化合作交流
品牌台灣7月登場 姐妹市盼搭文化橋梁深化台美交流

品牌台灣7月登場 姐妹市盼搭文化橋梁深化台美交流

費城東北區發展會成功選出 2026~2028年新一屆委員會成員

費城東北區發展會成功選出 2026~2028年新一屆委員會成員
法拉盛商改區年會 聚焦街販整治、清潔服務與商業推廣

法拉盛商改區年會 聚焦街販整治、清潔服務與商業推廣

熱門新聞

最新調查顯示，愈來愈多顧客厭倦當前各種小費支付提示畫面。（Pexels）

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

2026-06-16 14:36
加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

2026-06-15 12:56
按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。（記者楊青／攝影）

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

2026-06-15 20:29
好市多新款橄欖油，超高性價比。（記者王若然╱攝影）

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

2026-06-18 22:33
汪光中會計師表示，反向抵押貸款的目的是為長者解決養老問題。（記者啟鉻／攝影）

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

2026-06-14 21:41
「美國新聞與世界報導」公布2026-2027年度全球最佳大學25強，加州史丹福大學名列第三。加州共有6校入列。（取自谷歌地圖）

全球大學排名前25強 哈佛領銜 加州6校入列

2026-06-17 23:01

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡