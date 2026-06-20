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洛縣首家孤兒院Maryvale 慶170周年

記者張宏／羅斯密報導
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天主教非營利組織瑪麗維爾（Maryvale）18日在其羅斯密的園區舉辦開放日。（...
天主教非營利組織瑪麗維爾（Maryvale）18日在其羅斯密的園區舉辦開放日。（記者張宏／攝影）

洛杉磯第一家孤兒院、天主教非營利組織瑪麗維爾（Maryvale）18日在羅斯密園區舉辦開放日，並慶祝成立170周年。活動吸引眾多社區代表及民眾到場，園區完善的管理與對弱勢婦女及兒童提供的多元服務，獲得來賓一致肯定。

加州眾議員方樹強（左一）、羅斯密市議員Margaret Clark（左二）、市長...
加州眾議員方樹強（左一）、羅斯密市議員Margaret Clark（左二）、市長Sandra Armenta（左三）和加州參議員Sasha Renée Pérez（右一）參與開放日活動。（記者張宏／攝影）

瑪麗維爾首席專案官（CPO）Christina Moore表示，今年是機構成立170周年的重要里程碑。目前羅斯密園區設有幼兒教育中心，可服務120名兒童。另有兩處分中心，杜瓦迪中心服務從出生至六年級的176名兒童；南艾爾蒙地中心服務24名2至4歲幼童。羅斯密園區收托的兒童年齡則從出生至5歲不等。

瑪麗維爾首席專案官 Christina Moore（右一）和修女們在開放日活動中...
瑪麗維爾首席專案官 Christina Moore（右一）和修女們在開放日活動中合影 。（記者張宏／攝影）

Moore表示，許多羅斯密家庭都曾接受瑪麗維爾的服務。在亞裔社區，部分家長對機構服務仍不熟悉，也對將孩子送往家庭以外的托育機構有顧慮。因此，瑪麗維爾最有效的推廣方式是口耳相傳。許多家長在體驗服務後主動向親友推薦，帶動更多家庭參與。

美國台灣獅子會前會長劉雅薇（左二）、僑務委員陳柏宇（右一）等和加州眾議員方樹強（...
美國台灣獅子會前會長劉雅薇（左二）、僑務委員陳柏宇（右一）等和加州眾議員方樹強（中）合影。（記者張宏／攝影）

除幼兒教育服務外，瑪麗維爾也透過Seton House計畫，為曾經歷無家可歸困境的母親提供協助。入住母親最多可攜帶兩名10歲以下子女同住，主要協助取得穩定住所、托育服務及心理健康支持，最終邁向永久住房。入住期間，孩子可步行前往園區內的幼兒教育中心接受照顧。瑪麗維爾除提供住宿、餐食及日間照護服務外，也串聯社區心理健康資源，讓母親接受心理諮商，孩子獲得必要輔導。

天主教非營利組織瑪麗維爾（Maryvale）18日在其羅斯密的園區舉辦開放日，圖...
天主教非營利組織瑪麗維爾（Maryvale）18日在其羅斯密的園區舉辦開放日，圖為來賓合影。（記者張宏／攝影）

目前瑪麗維爾正進行園區改造工程，未來可額外服務20名母親。入住家庭主要來自社福機構及社區夥伴轉介，無論是華裔、西裔或其他族裔家庭，只要符合資格，都有機會獲得協助。

開放日吸引不少華裔社區代表出席。僑務委員陳柏宇表示，瑪麗維爾深耕社區多年，特別在協助弱勢婦女、兒童及家庭方面貢獻良多。無論是羅斯密商會或天普警局社區外展基金會，長期以來都與瑪麗維爾維持良好合作關係。

加州眾議員方樹強、加州參議員Sasha Renée Pérez、羅斯密市長Sandra Armenta及市議員Margaret Clark也到場祝賀，並頒發賀狀表彰瑪麗維爾170年來對社區的貢獻。

精華 FAQ

  • Maryvale在羅斯密園區舉辦開放日，主要是慶祝機構成立170周年，同時向社區展示其幼教、家庭支持與弱勢服務成果，並藉此加深民眾對其工作的認識。

  • Maryvale在羅斯密、杜瓦迪與南艾爾蒙地設有幼兒教育中心，並透過Seton House協助無家可歸母親，提供住宿、餐食、托育、心理健康支持與轉介服務。

  • 活動吸引多位社區與民代出席，包括僑務委員陳柏宇、加州眾議員方樹強、參議員Sasha Renée Pérez、羅斯密市長Sandra Armenta及市議員Margaret Clark。

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