華生分享進哈佛祕訣 參與公共事務
驪歌高唱的畢業季，今年聖蓋博谷華生錄取榜單優異。多位獲得頂尖名校錄取的畢業生表示，除成績優異，對學科的持續熱情和用心，對公共事務踴躍參與和解決問題的能力，都是金榜題名的祕訣。
鑽石吧高中畢業生劉明宇（Cynthia Liu），今年獲得哈佛大學錄取。她表示，父母從她很小的時候就注重她的學業，同時鼓勵她學習中國文化。她學習過毛筆字，包括草書、楷書、行書和隸書，也接觸過國畫。在學習這些藝術的過程中，中文讀寫能力都有很大長進，為她高中期間在醫院和社區服務有語言障礙的華裔病人進行溝通奠定基礎。
除學校功課和社區服務，劉明宇非常喜歡醫療和科學研究工作。她曾在Seacrest Health & Wellness Center實習，在神經科醫生Will Rogers指導下，接觸50多位病人的真實案例。通過觀察醫生如何分析症狀、制定治療方案以及幫助病人改善生活質量。這也正是她決定未來從事醫療工作的原因。
在緊張的大學升學準備期間，她還和同學統統創立非營利組織Project Blush，幾年中籌集2萬5000多美元，為醫院、收容所和青少年機構捐贈2400多個衛生用品包，同時還參與組織社區活動，提高公眾對衛生資源缺乏問題的關注。
劉明宇將在今年秋天進入哈佛學習腦神經科學，她希望能夠結合科學研究、醫療實踐以及公共政策，為更多弱勢群體提供更公平、更容易獲得的醫療資源。
核桃高中畢業生Elise陳，則獲約翰霍普金斯大學錄取，今年秋天開始攻讀神經科學。Elise陳的外公Stephen李表示，寶貝外孫女性格非常溫和，從不炫耀自己，「你每次問她考得好嗎？她總是說『OK啦』」，但事實上每次拿回的成績單都是A。
Stephen李說，傳統上認為喜歡理工科的孩子比較內斂羞澀，不愛表達，但他的外孫女不是。Elise不僅喜歡和人交流，而且勇於爭取權益，比如她西洋棋下得好，是學校西洋棋社成員，曾代表團隊向校長爭取利益。
在緊張學習的同時，Elise還為女童軍募款、擔任校報編輯；在她和同學的推動下，學校使用多年的傳統機械型清潔吹風機，最終換成電動吹風機，大大減少校園噪音。
她不僅成績優異，也長期投入醫療實習與社區服務，並以中文能力協助有語言障礙的華裔病人。加上創立公益組織、關注公共衛生問題，展現多方面能力。 這個由劉明宇與同學創立的非營利組織，幾年間募得逾2萬5000美元，捐出2400多個衛生用品包給醫院、收容所與青少年機構，並舉辦活動提升社會關注。 她除了是西洋棋社成員、校報編輯，還為女童軍募款；在同學協助下推動學校更換電動吹風機，成功降低噪音，也曾代表團隊向校長爭取學生權益。
精華 FAQ
她不僅成績優異，也長期投入醫療實習與社區服務，並以中文能力協助有語言障礙的華裔病人。加上創立公益組織、關注公共衛生問題，展現多方面能力。
這個由劉明宇與同學創立的非營利組織，幾年間募得逾2萬5000美元，捐出2400多個衛生用品包給醫院、收容所與青少年機構，並舉辦活動提升社會關注。
她除了是西洋棋社成員、校報編輯，還為女童軍募款；在同學協助下推動學校更換電動吹風機，成功降低噪音，也曾代表團隊向校長爭取學生權益。
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