華生分享進哈佛祕訣 參與公共事務

獲得哈佛大學錄取的鑽石吧高中畢業生劉明宇（右）和獲得史丹福大學錄取的阿罕布拉高中畢業生Brendon吳（左），日前在南加州華裔家長教師協會年會上擔任司儀。（記者楊青／攝影）

驪歌高唱的畢業季，今年聖蓋博谷華生錄取榜單優異。多位獲得頂尖名校錄取的畢業生表示，除成績優異，對學科的持續熱情和用心，對公共事務 踴躍參與和解決問題的能力，都是金榜題名 的祕訣。

鑽石吧高中畢業生劉明宇（Cynthia Liu），今年獲得哈佛大學 錄取。她表示，父母從她很小的時候就注重她的學業，同時鼓勵她學習中國文化。她學習過毛筆字，包括草書、楷書、行書和隸書，也接觸過國畫。在學習這些藝術的過程中，中文讀寫能力都有很大長進，為她高中期間在醫院和社區服務有語言障礙的華裔 病人進行溝通奠定基礎。

除學校功課和社區服務，劉明宇非常喜歡醫療和科學研究工作。她曾在Seacrest Health & Wellness Center實習，在神經科醫生Will Rogers指導下，接觸50多位病人的真實案例。通過觀察醫生如何分析症狀、制定治療方案以及幫助病人改善生活質量。這也正是她決定未來從事醫療工作的原因。

在緊張的大學升學 準備期間，她還和同學統統創立非營利組織Project Blush，幾年中籌集2萬5000多美元，為醫院、收容所和青少年機構捐贈2400多個衛生用品包，同時還參與組織社區活動，提高公眾對衛生資源缺乏問題的關注。

劉明宇將在今年秋天進入哈佛學習腦神經科學，她希望能夠結合科學研究、醫療實踐以及公共政策，為更多弱勢群體提供更公平、更容易獲得的醫療資源。

核桃高中畢業生Elise陳，則獲約翰霍普金斯大學 錄取，今年秋天開始攻讀神經科學。Elise陳的外公Stephen李表示，寶貝外孫女性格非常溫和，從不炫耀自己，「你每次問她考得好嗎？她總是說『OK啦』」，但事實上每次拿回的成績單都是A。

Stephen李說，傳統上認為喜歡理工科的孩子比較內斂羞澀，不愛表達，但他的外孫女不是。Elise不僅喜歡和人交流，而且勇於爭取權益，比如她西洋棋下得好，是學校西洋棋社成員，曾代表團隊向校長爭取利益。

在緊張學習的同時，Elise還為女童軍募款、擔任校報編輯；在她和同學的推動下，學校使用多年的傳統機械型清潔吹風機，最終換成電動吹風機，大大減少校園噪音。