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看好鳳凰城 中國信託擬年底前升格全功能分行

洛杉磯訊
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洛杉磯世界日報社長于趾琴（左）與中國信託銀行(美國)個人金融總負責人陳艾梅（右）...
洛杉磯世界日報社長于趾琴（左）與中國信託銀行(美國)個人金融總負責人陳艾梅（右）就鳳凰城產業布局、新興僑社需求、AI發展趨勢等議題進行交流。（記者趙健/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

中國信託看好鳳凰城在台積電帶動下的成長潛力，規畫年底前升格全功能分行，並與媒體交流僑社需求、AI發展及未來合作機會。

台積電設廠帶動下，鳳凰城逐漸成為台商與台灣人才赴美發展的重要據點。洛杉磯世界日報社長于趾琴日前受邀拜會中國信託銀行(美國)，與其新任個人金融總負責人陳艾梅（Amy Chen）就鳳凰城產業布局、新興僑社需求、AI發展趨勢及利率走向等議題進行交流，並探討未來互助合作機會。

陳艾梅擁有多年零售金融與企業金融背景，長期深耕客戶關係管理及業務發展。陳艾梅表示，全球半導體產業持續發展，亞利桑納州鳳凰城已成為重要產業聚落，吸引大量來自台灣與亞洲的企業及人才進駐。中國信託看準此一趨勢，目前已在當地設立貸款辦公室（Loan Production Office），並規畫於今年底前升格為全功能分行，以提供更完整的金融服務，滿足企業與家庭客戶的多元需求。

陳艾梅坦言，雖然鳳凰城近年已成為熱門投資市場，但其市場環境與美國其他地區有所不同，金融機構除須面對美國本地銀行競爭，也須在高利率環境下與其他華資銀行及台灣金融機構爭取客戶，因此市場開拓並不容易。她指出，中國信託依據當地市場特性及客戶需求，特別針對當地僑民與科技產業從業人員，提供符合跨境金融及家庭理財需求的服務。

于趾琴表示，世界日報自台積電宣布赴亞利桑納州設廠初期便持續關注當地發展，她也曾親自前往當地了解產業發展。她指出，目前鳳凰城華人社區人口結構與傳統華人僑社有所不同，許多居民為近年赴美發展的台灣科技人才及其家眷，年齡層較年輕，教育程度及收入水準普遍較高，形成具特色的新興僑社。世界日報希望透過與當地企業及社團交流，更深入了解僑民需求，提供更貼近社區的新聞報導與資訊服務，成為連結華文讀者與主流社會的橋梁。

雙方交流時也談及台美經貿合作及未來產業發展趨勢。于趾琴指出，除大型科技企業投資外，未來預期將有更多中小企業赴美尋求發展機會，鳳凰城有望迎來下一波產業及人口成長。不過，隨著AI產業快速發展，資料中心用電需求大幅增加，如何兼顧能源供應與永續發展，將是包括鳳凰城在內的新興科技聚落必須面對的重要課題。

陳艾梅表示，中國信託近年積極與當地台灣社團及亞裔社群建立連結，期待未來與世界日報在活動及社區服務方面有更多合作機會，並持續交流資訊、分享社區觀察，共同服務當地企業、家庭及僑民需求。

精華 FAQ

  • 因台積電設廠帶動台商與台灣人才聚集，鳳凰城形成新興產業與僑社據點。中國信託先設貸款辦公室，再規畫年底前升格全功能分行，以提供更完整服務。

  • 當地多為近年赴美工作的台灣科技人才及家眷，年齡較年輕、教育與收入水準較高。這類社群需要跨境金融、家庭理財、生活資訊與更貼近社區的服務。

  • 除要面對美國本地銀行、華資銀行與台灣金融機構競爭外，高利率環境也提高拓展難度；此外，AI帶動資料中心用電需求上升，能源供應與永續發展成重要課題。

利率 世界日報 台積電

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