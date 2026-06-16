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核桃與鑽石吧市招聘 最高時薪49元

記者楊青／鑽石吧報導
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核桃市與鑽石吧市近日同步公布多項職缺，最高時薪49美元。(示意圖取自Unspla...
核桃市與鑽石吧市近日同步公布多項職缺，最高時薪49美元。(示意圖取自Unsplash/Eric Prouzet)

暑假來臨，核桃市與鑽石吧市近日同步公布多項職缺，涵蓋社區服務、活動管理、公園維護及市府行政等領域，其中部分職位不限相關工作經驗，最高時薪49美元，中文能力可加分。

核桃市社區服務部目前招聘兼職「休閒活動助理」（Recreation Leader），時薪16.90至21.57美元，每周工作時間不超過20小時。工作內容包括協助社區活動、休閒課程及特別活動執行，負責民眾報名服務、場地布置、器材管理及維護活動安全等工作。

市府表示，高中在學學生即可申請，具備社區服務、青少年活動或客服經驗者尤佳，但並非必要條件。錄取者需持有或於上班前取得美國紅十字會急救及心肺復甦術（CPR）證照。未滿18歲者須持有合法工作許可。

鑽石吧市公園及康樂部門的「場館服務員」（Facility Attendant）及「休閒活動助理」兩項兼職職位也正在招聘中。其中場館服務員時薪16.90至18美元，主要負責鑽石吧中心及市內公園活動場地的設備架設、拆除、清潔維護及安全巡查。由於經常需配合婚宴、生日派對、退休慶祝會及市府活動，工作時間多安排在周末和晚間，部分班次甚至可能至凌晨2時30分結束。

市府表示，申請人須具備高中學歷及至少一年相關工作經驗，並持有加州駕照。工作內容雖偏向體力勞動，但相當適合喜歡與民眾互動及活動執行工作的求職者。

兼職休閒活動助理，時薪16.90至18美元，負責協助運動聯盟、青少年活動、藝術課程及社區節慶活動執行。申請人需具備高中畢業資格及一定的客服或志工服務經驗。

除兼職職位外，鑽石吧市府目前開放全職「管理分析師」（Management Analyst）職缺招聘，年薪7萬6483至10萬2496美元，6月底起薪資將提高至7萬9237至10萬6186美元。該職位採彈性混合辦公模式，主要協助市府推動經濟發展、環保計畫、遊民服務、交通接駁計畫及緊急應變等行政業務。

市府表示，申請者須具備公共行政、企業管理、財務管理等相關學士學位，並擁有地方政府行政分析工作或實習經驗。值得注意的是，具備中文或韓語能力者將被列為優先考慮條件之一。

兩市均表示，希望透過招募更多優秀人才參與社區服務，為居民提供更完善的公共服務。對於正在尋找暑期工讀、兼職收入來源或有意投入公共行政領域發展的民眾而言，都是不錯的就業機會。有意申請者可前往核桃市及鑽石吧市官方網站查詢。

精華 FAQ

  • 核桃市主要招募兼職休閒活動助理，負責協助社區活動、課程與特別活動執行，並處理報名、布置、器材管理及現場安全等事務。

  • 場館服務員需高中學歷、至少一年相關經驗與加州駕照，工作內容含場地架設、拆除、清潔與巡查，且多安排在周末、晚間甚至凌晨。

  • 管理分析師為全職職位，年薪約7萬6483至10萬2496美元，6月底後將調薪，需相關學士學位與行政分析經驗，具中文或韓語能力者優先。

核桃

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