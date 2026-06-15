南加新屋版圖大洗牌 5縣成熱區 內陸帝國降溫

目前開發商最熱衷興建的，並非傳統獨棟住宅，而是多戶住宅。圖為多戶住宅社區示意圖。（本報資料照╱記者啟鉻攝影）

未來五年南加 州哪裡的新房最多？最新統計顯示，截至今年3月的過去12個月內，南加州 五縣核發住宅建築許可數量接近19年來最高水準，洛杉磯縣、橙縣和聖地牙哥縣成為本輪建房熱潮最大贏家，而過去長期扮演住宅供應主力的內陸帝國，則明顯降溫。

聖蓋博 谷論壇報近日報導，新高的住宅建築許可證，顯示開發商正積極投入新屋興建，也為未來幾年準備購屋的民眾帶來更多選擇。根據住宅建築許可資料統計，南加州截至3月的過去一年，共核准約5萬9900個住宅單位，是自2007年以來最高水平。

其中，洛縣與橙縣表現最為突出，過去一年核准建設的住宅單位達3萬3800戶，比過去4年的平均水平高15%。

值得注意的是，目前開發商最熱衷興建的，並非傳統獨棟住宅，而是多戶住宅，包括公寓樓、出租型社區以及混合用途住宅項目。數據顯示，洛縣與橙縣過去一年核准的多戶住宅達2萬1300戶，占全部住宅建設的63%。

地產專家Jonathan Lansner向聖蓋博谷論壇報指出，由於土地成本高昂、利率仍維持高檔以及政府要求提高住宅密度，開發商更傾向興建高密度社區，以提高投資報酬率。相較之下，獨棟住宅雖然也成長11%，但增幅明顯不如公寓住宅。

另一方面，過去十多年來一直吸引無法負擔洛杉磯地區房價的家庭，東移置產的河濱縣與聖伯納汀諾縣，房屋建設熱度正在降溫。河濱縣與聖伯納汀諾縣過去一年僅核准約1萬4200個住宅單位，比前四年平均減少12%，也是2021年以來最低水平。其中獨棟住宅建設許可更大幅下降26%。

專家分析，內陸帝國近年房價快速上漲，加上通勤成本增加、土地開發成本上升，使建商態度趨保守。不過，多戶住宅建設仍保持強勁成長。兩縣過去一年核准5700戶公寓及集合住宅，占整體建設量約40%，比近年平均增加24%。

另一個表現亮眼的市場是聖地牙哥縣。統計數字顯示，過去一年該縣核准住宅數量1萬1900戶，比近四年平均增加16%。其中多戶住宅8500戶，占全部住宅建設量的71%。

Jonathan Lansner表示，從目前建照核發趨勢觀察，未來三至五年新屋供應較集中地區，主要位於洛杉磯縣東區、橙縣北部以及部分交通便利的都會區。

華人熟悉的艾爾蒙地、波莫那、阿蘇薩、柯汶那、安大略、奇諾、爾灣和托斯汀等地，近年都有大型住宅社區或公寓項目陸續推出。