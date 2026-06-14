核桃谷水區主席：水價上漲壓力未解

核桃谷水區主席湯繼理表示，聖蓋博谷大多地區目前處於二級節水警戒，未強制限水，但聖嬰天候可能導致今年高溫持續，節水仍是課題。（記者楊青╱攝影）

儘管南加州 近年歷經數個較為潮濕的冬季，主要水庫蓄水量維持在相對健康水準，但受氣候變遷、科羅拉多河水源緊張及州府節水政策影響，今年夏季居民仍面臨節約用水及水價上漲挑戰。

核桃 谷水區（Walnut Valley Water District）主席湯繼理 近日接受專訪時表示，他日前前往胡佛水壩等地考察時看到，水壩水位依然很低，美西地區長期乾旱問題並未真正解除。由於去冬今春降雨和降雪都不算理想，尤其內華達山脈積雪量明顯偏低，今夏供水壓力仍然存在。

今年春季加州水情呈現「兩極化」現象。州水資源局（DWR）表示，雖然3月異常高溫導致積雪快速融化，但去年及前年累積下來的水庫蓄水仍相當充足。目前加州最大水庫奧羅維爾湖（Lake Oroville）接近滿庫狀態，州立水利工程今年已將供水配額由年初的30%提高至45%。

南加州最重要的儲水設施之一鑽石谷湖（Diamond Valley Lake），目前蓄水量約74萬英畝英尺，高於歷史同期平均值，約達正常水平的119%，顯示南加州短期內並無立即缺水危機。

不過，專家同時警告，今年內華達山區積雪量遠低於正常水準，加上科羅拉多河流域持續面臨歷史性缺水，以及今年的聖嬰（El Niño）現象極可能導致的夏季持續高溫等，都將加劇供水壓力。

湯繼理表示，目前核桃谷水區仍維持第二級節水警戒，尚未恢復到疫情前較寬鬆的用水環境，但也未達到強制限制澆水天數的程度。

他提到，加州近年推動長期節水法案，要求逐步降低居民人均每日用水量，最初每人每日55加侖，未來將降至42.5加侖。「這對很多家庭來說是一個相當大的挑戰，」他說，尤其南加州夏季炎熱，不少家庭有庭院及草坪，若標準持續下降，將影響居民生活。因此，核桃谷水區等多個地方水區正透過立法倡議等方式，希望州府重新檢討。

湯繼理領軍的核桃谷水區服務聖蓋博谷東區多個華人和亞裔聚居地。他表示，核桃谷水區供水主要依賴大都會水局（MWD）水源，這些水源主要來自加州州立水利工程（State Water Project）北加州水庫系統及科羅拉多河輸水系統。

他表示，大都會水局近年因處理成本、能源價格、人事支出及基礎設施投資增加，陸續調漲批發水價，前兩年漲幅水價高達17.5%。「地方水區幾乎沒有其他水源可取代，增加的成本最後還是反映到用戶帳單上。」他坦言，這也是各水區共同面臨的難題。

為降低對進口水源依賴，南加各地正積極推動海水淡化及再生水計畫。其中最受關注的是大都會水局與洛杉磯衛生局合作推動的大型汙水再利用工程，未來將把高度淨化的再生水重新注入地下水系統，供居民使用。湯繼理表示，該計畫預計需15年左右才能全面完成，目前進入 第一階段。