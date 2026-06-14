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罕見洛縣漏傳40萬筆逮捕資料

洛杉磯訊
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加州司法廳近期持續清查洛杉磯縣高等法院多年來遺漏傳送的刑事案件資料，預計約8萬5...
加州司法廳近期持續清查洛杉磯縣高等法院多年來遺漏傳送的刑事案件資料，預計約8萬5000宗案件等待審查。（本報檔案照）

加州司法廳近期持續清查洛杉磯縣高等法院多年來遺漏傳送的刑事案件資料，預計約8萬5000宗案件等待審查。由於這些紀錄在過去數十年間從未出現在背景調查系統中，部分可能因此順利取得工作、專業執照甚至購買槍枝的民眾，如今恐面臨資格重新審查。

這起事件源於洛縣高等法院2025年更換案件管理系統時，意外發現超過40萬筆「逮捕處理報告」（Arrest Disposition Reports）未傳送至州司法廳資料庫。這些報告記錄案件最終結果，包括定罪、無罪或撤案等資訊，部分案件甚至可追溯至1965年。由於洛杉磯縣是全美最大的法院系統之一，這起被法律界視為加州近年罕見的大規模司法資料疏漏事件，引人注目。

加州司法廳指出，許多政府機關、學校、醫療機構及專業執照核發單位使用的「Live Scan」指紋背景調查系統，皆仰賴司法廳刑事紀錄資料庫。由於這些定罪紀錄長期缺漏，部分民眾過去接受背景調查時，相關犯罪紀錄並未顯示。隨著資料陸續補登，未來新的背景調查結果可能出現與過去不同的內容。截至司法廳已處理的32萬筆案件中，約有8000件觸發背景紀錄更新通知，占總數約2.5%。相關通知已發送給約900個雇主、專業執照委員會及政府機關。

司法廳表示，在已處理的案件中，約23萬筆符合州法規定，自動獲得「紀錄減免」（Automatic Record Relief）資格。所謂紀錄減免，並非完全刪除或撤銷定罪，而是在個人刑事紀錄中加註限制揭露標記，在一般背景調查中不會顯示。但在法律規定必須進行指紋背景調查的工作或執照申請中，相關紀錄仍可能被查閱。

另一方面，目前加州約有8萬名民眾的刑事紀錄已被更新，但司法廳並未主動通知本人或其雇主。「加州安全與司法聯盟」（Californians for Safety and Justice）指出，許多人可能在申請新工作、租屋或專業執照時，才突然發現背景調查結果出現數十年前的案件紀錄。

司法廳表示，擔心受影響的民眾可向州司法廳申請個人犯罪紀錄副本，以確認是否有新增資料。申請人須提供指紋並繳交25美元手續費。洛縣公設辯護人辦公室也表示，正與法院合作，希望為受影響民眾提供協助，避免因數十年前早已改過自新的案件，導致失去工作、住房或專業執照。

精華 FAQ

  • 事件在洛縣高等法院2025年更換案件管理系統時曝光，法院發現多年未送出的逾40萬筆逮捕處理報告，進而引發州司法廳全面清查與補登。

  • 由於資料曾長期未進入背景調查系統，部分人可能曾順利取得工作、執照或購槍；如今資料補登後，新的背景調查結果可能與過去不同。

  • 州司法廳已處理約32萬筆案件，其中約8000件觸發通知，並有約23萬筆自動獲得紀錄減免資格；擔心受影響者可申請個人紀錄副本確認。

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