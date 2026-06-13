聖地牙哥嚴查非法短租 6處民宿停業

聖地牙哥市府近日強化執法，查獲並關閉多處未經許可經營的短期出租住宅（Short-Term Rentals）。圖為示意圖，非涉案住宅。（取自市府官網）

聖地牙哥 聯合論壇報報導，聖地牙哥市府近日強化執法，查獲並關閉多處未經許可經營的短期出租住宅。

聖地牙哥市府近日與六處非法短期出租住宅（Short-Term Rental）業者達成和解協議，這些位於市中心周邊社區的未持照出租物業，將全面停止營運。相關房源也必須從包括Airbnb在內的所有短租平台下架。

該案源於2025年11月由市府律師Heather Ferbert提起訴訟。市府指控相關業者違反多項建築法規，且未依法取得短期出租執照。根據和解協議，六處違規物業的經營者必須立即停止短期出租業務，並移除所有網路租賃廣告。此外，相關業者在2028年1月1日前不得經營任何短期出租業務，也不得申請新的短租執照。

市府律師辦公室表示，這些未經許可的短租屋，至少自2023年6月起開始營運。此次執法行動距離該市實施短期出租許可制度已約三年。該制度規定，凡提供少於30天租賃期的住宅，均須取得市府核發的執照。

法院文件顯示，被告並未承認有任何不當行為。各方同意和解的主要原因之一，是希望避免進一步訴訟帶來的高昂成本。被告包括兩業主即James Morley Willmott與Yumi Yanagawa Willmott所經營的兩家公司。根據判決條款，他們被裁定應負擔115萬美元的民事罰款，但該罰款目前屬「暫緩執行」狀態，只要業者遵守和解協議內容，便無須支付。不過，業者須支付10萬美元民事罰款及6079.88美元調查費。

市府官員表示，短期出租市場近年快速成長，但部分業者對社區帶來噪音、停車、安全及住房供給等問題。市政府將持續透過執法與監管措施，確保短租業者遵守法規。

市府律師辦公室指出，依現行規定，整棟住宅短租執照有效期為兩年，申請費用是1129美元。涉案業者長期未申請執照便從事短租業務。