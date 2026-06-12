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長堤塗鴉節 台灣藝術家楊惟竹及劉懷漢駐點

洛杉磯訊
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活躍於高雄街頭的塗鴉藝術家楊惟竹（Bamboo Yang），首度受邀到洛杉磯進行...
活躍於高雄街頭的塗鴉藝術家楊惟竹（Bamboo Yang），首度受邀到洛杉磯進行塗鴉創作。（駐洛杉磯臺灣書院提供）

洛杉磯辦事處臺灣書院與2026長堤塗鴉藝術節（Long Beach Walls）暨藝術人祭（Art Renzei）主辦單位Creative Class Collective合作，邀請台灣塗鴉藝術家楊惟竹及劉懷漢進駐長堤創作巨幅壁畫。開幕典禮於10日舉行。

參與活動的藝術家及部分創作者於開幕典禮合影。（駐洛杉磯臺灣書院提供）
參與活動的藝術家及部分創作者於開幕典禮合影。（駐洛杉磯臺灣書院提供）

本屆藝術節共邀請全球七位頂尖塗鴉藝術家參與，其中兩位來自台灣。活躍於高雄街頭藝術界的楊惟竹首次受邀赴洛杉磯創作，其壁畫位於「海濱彩虹潟湖（Rainbow Lagoon）」旁，因此以天鵝為創作主題，讓作品與周邊地景相互融合。

長期在洛杉磯發展的塗鴉藝術家劉懷漢（Huntz Liu），以剪裁分層的紙張為創作...
長期在洛杉磯發展的塗鴉藝術家劉懷漢（Huntz Liu），以剪裁分層的紙張為創作發想。（駐洛杉磯臺灣書院提供）

另一位藝術家劉懷漢長期旅居洛杉磯，擅長以紙張剪裁與分層概念作為創作發想，探索事物的起源與生成，並藉此呈現移民背景下持續演變的世界觀與藝術形式。兩件作品將於長堤會議中心（Long Beach Convention Center）及長堤體育館（Long Beach Arena）附近建築外牆展出至少一年。

近年來，台灣街頭藝術逐漸在北美嶄露頭角，繼先前於布希維克街頭藝術節（Bushwick Collective Block Party）引發關注後，台灣創作者持續透過國際交流展現豐沛創作能量，並提升台灣藝術家的國際能見度。

長堤會議暨旅遊局執行長Steve Goodling、世界牆藝術組織（World Wide Walls）創辦人Jasper Wong等均受邀出席10日的開幕式。駐洛杉磯台北經文處由秘書張庭肇代表出席，他感謝長堤市長期支持台灣藝術及文化創意產業發展。

駐洛杉磯台北經文處由張庭肇秘書代表於開幕典禮向參與藝術家、活動主辦方及各贊助單位...
駐洛杉磯台北經文處由張庭肇秘書代表於開幕典禮向參與藝術家、活動主辦方及各贊助單位致意。（駐洛杉磯臺灣書院提供）

駐洛杉磯臺灣書院表示，街頭藝術是洛杉磯地區重要文化象徵之一，就連2028洛杉磯奧運（LA28）官方動態標誌，也邀請多位美西塗鴉藝術家共同參與創作。長堤塗鴉藝術節獲得世界牆藝術組織官方授權，已成為全球街頭藝術界的重要年度盛事及交流平台。期盼透過此次合作，將臺灣藝術的創新活力與文化軟實力融入長堤街頭景觀，讓更多國際民眾看見台灣。活動相關資訊可至官網查詢https://www.artrenzei.com/passport-2026

精華 FAQ

  • 本屆活動邀請來自台灣的兩位藝術家參與，分別是活躍於高雄街頭藝術界的楊惟竹，以及長期旅居洛杉磯的劉懷漢，兩人各自完成巨幅壁畫。

  • 楊惟竹的壁畫位於海濱彩虹潟湖旁，因此他以天鵝作為主題，讓作品與周邊海濱景觀相互呼應，形成融合地景的視覺效果。

  • 此合作讓台灣藝術家在國際塗鴉盛會中曝光，並透過長堤重要地標外牆展出至少一年，進一步提升台灣藝術的國際能見度與文化軟實力。

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