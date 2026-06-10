大專校友會高球賽、舞會、七七紀念… 接力登場
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南加州中國大專院校聯合校友會6月14日起，陸續舉辦第22屆大專盃高爾夫球聯誼賽、仲夏夜之夢舞會、七七盧溝橋事變89周年紀念及第三屆大專盃橋牌校際聯隊邀請賽。其中，紀念七七盧溝橋事變具歷史教育意義，主辦單位盼透過紀念儀式與史料展示，喚起社區對抗戰歷史的認識與重視。
會長廖瓔蓮表示，今年夏季活動除延續校友聯誼傳統，也希望促進僑界與主流社區交流。七七蘆溝橋事變89周年紀念典禮將於7月5日在蒙特利公園市政府前二戰紀念碑舉行。總幹事沈露茜表示，聯合校友會自2010年承辦至今已邁入第17屆，今年主題為「日本究竟向誰投降」。
第22屆大專盃高爾夫球聯誼賽將於6月14日舉行。召集人吳蓉華表示，中華航空贊助台北來回機票作為一桿進洞大獎。未參賽者亦可購買50美元晚宴票，欣賞表演並參與抽獎。
仲夏夜之夢舞會將於6月27日在亞凱迪亞社區中心舉行。召集人羅再陵表示，去年吸引逾270人參加，今年報名已近額滿。每張票50美元，含餐點及抽獎券。
召集人程東海表示，今年首度採四人校際聯隊賽制，共有12支隊伍參賽，並有現役美國國手參與。報名費60美元含午餐，設冠、亞、季軍獎盃及國泰銀行贊助獎品。前兩屆活動收入均捐贈長堤市橋藝基金會，今年也將持續公益傳統。
今年自6月14日起，校友會陸續舉辦高爾夫球聯誼賽、仲夏夜之夢舞會、七七盧溝橋事變紀念典禮，以及第三屆大專盃橋牌校際聯隊邀請賽，活動類型多元。 紀念典禮將於7月5日在蒙特利公園市政府前的二戰紀念碑舉行，主辦方希望透過儀式與史料展示，喚起社區對抗戰歷史的認識與重視，具明確教育意義。 今年首度採四人校際聯隊賽制，共有12支隊伍參賽，並邀請現役美國國手同場較勁；前兩屆收入都捐給長堤市橋藝基金會，今年也將延續公益傳統。
精華 FAQ
今年自6月14日起，校友會陸續舉辦高爾夫球聯誼賽、仲夏夜之夢舞會、七七盧溝橋事變紀念典禮，以及第三屆大專盃橋牌校際聯隊邀請賽，活動類型多元。
紀念典禮將於7月5日在蒙特利公園市政府前的二戰紀念碑舉行，主辦方希望透過儀式與史料展示，喚起社區對抗戰歷史的認識與重視，具明確教育意義。
今年首度採四人校際聯隊賽制，共有12支隊伍參賽，並邀請現役美國國手同場較勁；前兩屆收入都捐給長堤市橋藝基金會，今年也將延續公益傳統。
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