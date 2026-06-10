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大專校友會高球賽、舞會、七七紀念… 接力登場

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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南加州中國大專院校聯合校友會會長廖瓔蓮介紹今夏四項大型活動，涵蓋高爾夫球賽、舞會...
南加州中國大專院校聯合校友會會長廖瓔蓮介紹今夏四項大型活動，涵蓋高爾夫球賽、舞會、七七盧溝橋事變紀念及橋牌邀請賽，邀請社區民眾踴躍參與。（記者張庭瑜／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南加州大專校友會夏季接連舉辦高球、舞會與橋牌賽。
  • 重點二：七七盧溝橋事變89周年紀念活動，重視抗戰歷史教育。
  • 重點三：各項活動結合聯誼、公益與社區交流，吸引僑界參與。

加州中國大專院校聯合校友會6月14日起，陸續舉辦第22屆大專盃高爾夫球聯誼賽、仲夏夜之夢舞會、七七盧溝橋事變89周年紀念及第三屆大專盃橋牌校際聯隊邀請賽。其中，紀念七七盧溝橋事變具歷史教育意義，主辦單位盼透過紀念儀式與史料展示，喚起社區對抗戰歷史的認識與重視。

南加州中國大專院校聯合校友會理監事及活動籌備團隊介紹今夏系列活動內容，邀請社區民...
南加州中國大專院校聯合校友會理監事及活動籌備團隊介紹今夏系列活動內容，邀請社區民眾共襄盛舉。（記者張庭瑜／攝影）

第二屆「仲夏夜之夢」舞會將於27日在亞凱迪亞社區中心登場，結合音樂、美食及摸彩活...
第二屆「仲夏夜之夢」舞會將於27日在亞凱迪亞社區中心登場，結合音樂、美食及摸彩活動，提供校友與社區民眾交流聯誼。（主辦單位提供）

會長廖瓔蓮表示，今年夏季活動除延續校友聯誼傳統，也希望促進僑界與主流社區交流。七七蘆溝橋事變89周年紀念典禮將於7月5日在蒙特利公園市政府前二戰紀念碑舉行。總幹事沈露茜表示，聯合校友會自2010年承辦至今已邁入第17屆，今年主題為「日本究竟向誰投降」。

南加州中國大專院校聯合校友會將於7月5日舉辦七七蘆溝橋事變89周年紀念典禮，透過...
南加州中國大專院校聯合校友會將於7月5日舉辦七七蘆溝橋事變89周年紀念典禮，透過史料展示與紀念儀式，傳承抗戰歷史記憶。（主辦單位提供）

第三屆大專盃橋牌校際聯隊邀請賽將於7月19日舉行，今年首度採四人校際聯隊賽制，邀...
第三屆大專盃橋牌校際聯隊邀請賽將於7月19日舉行，今年首度採四人校際聯隊賽制，邀請南加州各大學校友隊伍參賽。（主辦單位提供）

第22屆大專盃高爾夫球聯誼賽將於6月14日舉行。召集人吳蓉華表示，中華航空贊助台北來回機票作為一桿進洞大獎。未參賽者亦可購買50美元晚宴票，欣賞表演並參與抽獎。

第22屆大專盃高爾夫球聯誼賽將於6月14日舉行。（主辦單位提供）
第22屆大專盃高爾夫球聯誼賽將於6月14日舉行。（主辦單位提供）

仲夏夜之夢舞會將於6月27日在亞凱迪亞社區中心舉行。召集人羅再陵表示，去年吸引逾270人參加，今年報名已近額滿。每張票50美元，含餐點及抽獎券。

召集人程東海表示，今年首度採四人校際聯隊賽制，共有12支隊伍參賽，並有現役美國國手參與。報名費60美元含午餐，設冠、亞、季軍獎盃及國泰銀行贊助獎品。前兩屆活動收入均捐贈長堤市橋藝基金會，今年也將持續公益傳統。

精華 FAQ

  • 今年自6月14日起，校友會陸續舉辦高爾夫球聯誼賽、仲夏夜之夢舞會、七七盧溝橋事變紀念典禮，以及第三屆大專盃橋牌校際聯隊邀請賽，活動類型多元。

  • 紀念典禮將於7月5日在蒙特利公園市政府前的二戰紀念碑舉行，主辦方希望透過儀式與史料展示，喚起社區對抗戰歷史的認識與重視，具明確教育意義。

  • 今年首度採四人校際聯隊賽制，共有12支隊伍參賽，並邀請現役美國國手同場較勁；前兩屆收入都捐給長堤市橋藝基金會，今年也將延續公益傳統。

加州 蒙特利公園

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