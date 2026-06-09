聖迪瑪斯核桃溪公園 遠離喧囂綠色天堂
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許多人腦海中的南加州是陽光海灘、棕櫚樹大道與繁忙的高速路。然而，洛杉磯縣東部的聖迪瑪斯（San Dimas），卻隱藏一處截然不同的自然秘境：核桃溪公園（Walnut Creek Community Regional Park）。溪水潺潺、樹木參天，被許多戶外健行愛好者稱為遠離都市喧囂的綠色天堂。
據洛縣公園休閒部門資料，核桃溪公園位於聖蓋博山脈的山麓地帶，園區沿核桃溪（Walnut Creek）展開。每當雨季來臨，溪流恢復生機，清澈的溪水穿過林間，為這片土地帶來豐富的生態資源。
公園內保存大片原生橡樹林（Oak Woodland），高大的海岸活橡樹（Coast Live Oak）與加州黑胡桃樹（California Black Walnut）形成濃密樹蔭，即使在炎熱夏季，這裡溪水潺潺，步道涼爽宜人。陽光透過枝葉灑落地面，營造宛如森林浴場般的寧靜氛圍。因這裡擁有溪流與樹林而顯得格外珍貴，也成為許多攝影愛好者熱門去處。
穿越公園最受歡迎的路線，是用前任洛杉磯縣政委員安東諾維奇命名的Michael D. Antonovich Trail的休閒步道。遊人沿溪谷蜿蜒前進，路線平緩，適合各年齡層遊客健行。沿途可見溪流穿越點、林蔭隧道以及開闊的山谷景觀，部分區域還能遠眺聖蓋博山脈與著名的禿頭山（Mount Baldy）。步道上時常可見駿馬騎士悠閒穿梭，展現出美國西部特有休閒風情。
洛縣公園管理單位提醒民眾，前往核桃溪公園健行時，應穿著適合戶外活動的鞋具，並攜帶充足飲用水。雖然園區樹蔭充足，但夏季氣溫仍可能偏高，建議避開正午時段進行戶外活動。
遊客應留意步道部分路段可能因雨後積水、濕滑或溪流流量增加而影響通行，行經溪流穿越點時須特別注意安全。健行過程中遵守步道指示標誌，不要擅自離開既有路線，以免迷失方向。園區內可見松鼠、野兔及各類鳥類，民眾欣賞野生動物時應保持適當距離，切勿餵食或干擾。由於南加州野外地區偶爾可能出現響尾蛇，建議遊人提高警覺，尤其是在草叢、岩石區及較少人的路段。此外，請帶走隨身垃圾維護自然生態環境。
公園以沿核桃溪展開的溪流景觀、大片原生橡樹林與山麓山谷地形著稱，樹蔭濃密、步道清涼，形成適合健行與拍照的寧靜自然環境。 最受歡迎的是 Michael D. Antonovich Trail，路線沿溪谷蜿蜒前進，坡度平緩、適合各年齡層，沿途可見溪流穿越點、林蔭隧道與遠山景觀。 應穿合適鞋具並攜帶充足飲水，避開正午高溫；雨後注意積水與濕滑路段，勿離開步道，並與野生動物保持距離，留意可能出現的響尾蛇。
精華 FAQ
公園以沿核桃溪展開的溪流景觀、大片原生橡樹林與山麓山谷地形著稱，樹蔭濃密、步道清涼，形成適合健行與拍照的寧靜自然環境。
最受歡迎的是 Michael D. Antonovich Trail，路線沿溪谷蜿蜒前進，坡度平緩、適合各年齡層，沿途可見溪流穿越點、林蔭隧道與遠山景觀。
應穿合適鞋具並攜帶充足飲水，避開正午高溫；雨後注意積水與濕滑路段，勿離開步道，並與野生動物保持距離，留意可能出現的響尾蛇。
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