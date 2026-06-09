聖迪瑪斯核桃溪公園 遠離喧囂綠色天堂

即使在炎熱夏季，這裡溪水潺潺，步道上涼爽宜人。（記者啟鉻／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 核桃溪公園位於聖迪瑪斯山麓，沿溪展開如綠色秘境。

核桃溪公園位於聖迪瑪斯山麓，沿溪展開如綠色秘境。 重點二： 園內保留原生橡樹林與溪流景觀，夏季步道涼爽宜人。

園內保留原生橡樹林與溪流景觀，夏季步道涼爽宜人。 重點三：Michael D. Antonovich Trail平緩好走，適合健行與騎馬。

許多人腦海中的南加州 是陽光海灘、棕櫚樹大道與繁忙的高速路。然而，洛杉磯 縣東部的聖迪瑪斯（San Dimas），卻隱藏一處截然不同的自然秘境：核桃 溪公園（Walnut Creek Community Regional Park）。溪水潺潺、樹木參天，被許多戶外健行愛好者稱為遠離都市喧囂的綠色天堂。

據洛縣公園休閒部門資料，核桃溪公園位於聖蓋博山脈的山麓地帶，園區沿核桃溪（Walnut Creek）展開。每當雨季來臨，溪流恢復生機，清澈的溪水穿過林間，為這片土地帶來豐富的生態資源。

陽光透過枝葉灑落地面，營造出宛如森林浴場般的寧靜氛圍。因這裡擁有溪流與樹林而顯得格外珍貴，也成為許多攝影愛好者熱門去處。（記者啟鉻／攝影）

公園內保存大片原生橡樹林（Oak Woodland），高大的海岸活橡樹（Coast Live Oak）與加州黑胡桃樹（California Black Walnut）形成濃密樹蔭，即使在炎熱夏季，這裡溪水潺潺，步道涼爽宜人。陽光透過枝葉灑落地面，營造宛如森林浴場般的寧靜氛圍。因這裡擁有溪流與樹林而顯得格外珍貴，也成為許多攝影愛好者熱門去處。

穿越公園最受歡迎的路線，是用前任洛杉磯縣政委員安東諾維奇命名的Michael D. Antonovich Trail的休閒步道。遊人沿溪谷蜿蜒前進，路線平緩，適合各年齡層遊客健行。沿途可見溪流穿越點、林蔭隧道以及開闊的山谷景觀，部分區域還能遠眺聖蓋博山脈與著名的禿頭山（Mount Baldy）。步道上時常可見駿馬騎士悠閒穿梭，展現出美國西部特有休閒風情。

聖迪瑪斯核桃溪公園（Walnut Creek Community Regional Park）。溪水潺潺、樹木參天，擁有南加州少見的森林景觀，吸引當地居民全家親子到這裡納涼。（記者啟鉻／攝影）

洛縣公園管理單位提醒民眾，前往核桃溪公園健行時，應穿著適合戶外活動的鞋具，並攜帶充足飲用水。雖然園區樹蔭充足，但夏季氣溫仍可能偏高，建議避開正午時段進行戶外活動。

遊客應留意步道部分路段可能因雨後積水、濕滑或溪流流量增加而影響通行，行經溪流穿越點時須特別注意安全。健行過程中遵守步道指示標誌，不要擅自離開既有路線，以免迷失方向。園區內可見松鼠、野兔及各類鳥類，民眾欣賞野生動物時應保持適當距離，切勿餵食或干擾。由於南加州野外地區偶爾可能出現響尾蛇，建議遊人提高警覺，尤其是在草叢、岩石區及較少人的路段。此外，請帶走隨身垃圾維護自然生態環境。