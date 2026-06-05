全額獎學金赴杜肯大學 華生畢業音樂會獻藝

林詩婷自聖心女高畢業，並獲全額獎學金錄取杜肯大學音樂治療系。（黃煐媖提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黃煐媖基金會將辦高中畢業音樂會，免費開放社區聆賞。

黃煐媖基金會將辦高中畢業音樂會，免費開放社區聆賞。 重點二： 吳伊森與林詩婷獲長年指導，分別取得音樂競賽佳績與全額獎學金。

吳伊森與林詩婷獲長年指導，分別取得音樂競賽佳績與全額獎學金。 重點三：音樂會曲目橫跨古典名作，展現青年音樂家投入公益與成長。

黃煐媖音樂文教基金會將於6日下午2時，在阿罕布拉 榮耀教會（Church of Glory）舉辦高中畢業音樂會，由台裔美籍鋼琴學生吳伊森（Ethan Wu）與華裔 鋼琴學生林詩婷（Annie Lam）擔綱演出，並邀請小提琴學生吳伊恩（Ian Wu）及鋼琴學生林懷恩（Jesse Lin）共同獻藝。音樂會免費入場，無須索票。

吳伊森擔任南巴沙迪那高中樂團首席，展現音樂實力與領導能力。（黃煐媖提供）

吳伊森與林詩婷均為黃煐媖指導逾十年的學生。吳伊森今年自南巴沙迪那高中畢業，在校期間擔任樂團首席，音樂表現亮眼。更於學校春季音樂會中擔任舒曼鋼琴協奏曲獨奏，廣獲好評。他去年榮獲美國天才少年國際音樂大賽（American Protégé International Music Talent Competition）首獎，並受邀於紐約卡內基音樂廳（Carnegie Hall）登台演出；今年再獲多項音樂競賽獎項及獎學金，今秋將進入河濱加大（UCR）就讀。

林詩婷（前排左）在畢業典禮中參與演出，展現多年音樂學習成果。（黃煐媖提供）

林詩婷今年自弗林楚奇聖心女子高中（Flintridge Sacred Heart Academy）畢業，並獲全額獎學金，將赴賓州 杜肯大學（Duquesne University）主修音樂治療。她曾代表巴沙迪那姊妹市計畫前往日本三島市（Mishima）參與文化交流。

吳伊森擔任舒曼鋼琴協奏曲獨奏，於學校春季音樂會中與樂團合作演出。（黃煐媖提供）

多年來，吳伊森、林詩婷與林懷恩持續投入社區活動及教會音樂事工，並曾參與新冠疫情期間及台灣地震賑災慈善音樂會演出。此次音樂會曲目橫跨不同時期的古典音樂作品，包括韋瓦第「雙小提琴協奏曲」、李斯特「第六號匈牙利狂想曲」、海頓鋼琴奏鳴曲等。

主辦單位表示，此次音樂會是兩位畢業生多年音樂學習成果的集中呈現，期望藉由演出與社區共享音樂之美，展現青年音樂家的成長歷程與藝術成就。演出地點為榮耀教會，地址為3017 West Valley Blvd., Alhambra, CA 91803。