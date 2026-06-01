我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓SK海力士清州廠有毒氣體外洩 3600名員工疏散

歐巴馬總統圖書館6月19日開幕 門票30元歷來最貴

電動單車傷害激增 聖地牙哥罕見示警

聖地牙哥訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖地牙哥縣公共衛生局近日針對電動自行車（E-bike）導致相關傷害案件快速攀升，...
聖地牙哥縣公共衛生局近日針對電動自行車（E-bike）導致相關傷害案件快速攀升，罕見發布健康警示，這也是近年來該縣首次將一種交通工具列入公共衛生警報範圍。(自聖地牙哥縣警局官網）

聖地牙哥縣公共衛生局近日針對電動自行車（E-bike）導致相關傷害案件快速攀升，罕見發布健康警示，這也是近年來該縣首次將一種交通工具列入公共衛生警報範圍。

據聖地牙哥聯合論壇報消息，縣衛生局向醫療界發出通知，提醒醫師關注電動自行車日益增加的安全風險。由於州府通常需要約14個月時間蒐集、整理並核對全州醫院通報資料，因此首個完整的各縣電動自行車傷害統計數據直到最近才公布。

數據顯示，2024年聖地牙哥縣共發生865起與電動自行車相關的急診就醫案例，以及186起住院治療案例。雖然單一年度數據不足以判斷長期趨勢，但縣府緊急醫療系統持續追蹤各創傷中心的相關數據。

雖然創傷中心僅涵蓋全縣12家急症醫院中的6家，無法完全代表全縣情況，但其監測結果顯示最嚴重的電動自行車傷害正在明顯增加。根據縣府統計，電動自行車造成的創傷病例已從2023年的191件，增加至2025年初步統計的377件，幾乎翻倍成長。

不過，電動自行車傷害雖然增加，汽車事故仍是更普遍的創傷來源。縣府創傷儀表板資料顯示，2024年當地醫院共處理1633起機動車輛事故傷害案件；跌倒則是最主要的創傷原因，全年超過5700起。

縣衛生局表示，綜合創傷病例增加、首次完整縣級統計資料出爐，以及5月為全美自行車安全宣導月（National Bike Safety Awareness Month）等因素，因此決定發布這項公共健康警示。

根據警示內容，電動自行車大致可分為三大類。其中最高階車款配備車把油門（throttle），騎士無需踩踏即可直接加速。若電動馬達功率達到一定標準，依法將被歸類為機動腳踏車（moped）或摩托車（motorcycle），未滿16歲者不得合法騎乘。

此外，警示特別指出，9歲至12歲兒童不應操作時速超過10英里的電動自行車。至於安全帽規定，也不只是一般自行車安全帽即可，應需要配戴符合相應速度等級認證的特殊安全帽。

研究也發現，電動自行車傷害率最高的地區往往是較富裕沿海社區，原因可能與居民較有能力購買電動自行車有關。根據縣府研究，2024年全縣865起電動自行車急診案例中，有246起發生在北縣沿海地區（Coastal North County）。其中56名傷者為12歲以下兒童，而這些年幼騎士中，有7人傷勢嚴重到必須住院治療。

聖地牙哥

上一則

橙縣亞裔族群生活壓力挑戰大 貧富差距浮上檯面

下一則

Costco這款經典冰淇淋充滿懷舊氣息 有人一次搬4盒

延伸閱讀

橙縣檢方成立電動自行車專責小組

橙縣檢方成立電動自行車專責小組
兒子騎非法電動機車高速追逐 母恐被控

兒子騎非法電動機車高速追逐 母恐被控
嫌犯敲門後闖入搶劫 舊金山居民憂心治安問題

嫌犯敲門後闖入搶劫 舊金山居民憂心治安問題
e-bike少年當街圍毆男子 為了社群按讚？

e-bike少年當街圍毆男子 為了社群按讚？
暑假將至群聚增多 北加州輪狀病毒病例升溫

暑假將至群聚增多 北加州輪狀病毒病例升溫
聖地牙哥爆2例麻疹 酒店成風險地點

聖地牙哥爆2例麻疹 酒店成風險地點

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

2026-05-27 20:11

超人氣

更多 >
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻
切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因

切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人