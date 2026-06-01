電動單車傷害激增 聖地牙哥罕見示警

聖地牙哥縣公共衛生局近日針對電動自行車（E-bike）導致相關傷害案件快速攀升，罕見發布健康警示，這也是近年來該縣首次將一種交通工具列入公共衛生警報範圍。(自聖地牙哥縣警局官網）

聖地牙哥 縣公共衛生局近日針對電動自行車（E-bike）導致相關傷害案件快速攀升，罕見發布健康警示，這也是近年來該縣首次將一種交通工具列入公共衛生警報範圍。

據聖地牙哥聯合論壇報消息，縣衛生局向醫療界發出通知，提醒醫師關注電動自行車日益增加的安全風險。由於州府通常需要約14個月時間蒐集、整理並核對全州醫院通報資料，因此首個完整的各縣電動自行車傷害統計數據直到最近才公布。

數據顯示，2024年聖地牙哥縣共發生865起與電動自行車相關的急診就醫案例，以及186起住院治療案例。雖然單一年度數據不足以判斷長期趨勢，但縣府緊急醫療系統持續追蹤各創傷中心的相關數據。

雖然創傷中心僅涵蓋全縣12家急症醫院中的6家，無法完全代表全縣情況，但其監測結果顯示最嚴重的電動自行車傷害正在明顯增加。根據縣府統計，電動自行車造成的創傷病例已從2023年的191件，增加至2025年初步統計的377件，幾乎翻倍成長。

不過，電動自行車傷害雖然增加，汽車事故仍是更普遍的創傷來源。縣府創傷儀表板資料顯示，2024年當地醫院共處理1633起機動車輛事故傷害案件；跌倒則是最主要的創傷原因，全年超過5700起。

縣衛生局表示，綜合創傷病例增加、首次完整縣級統計資料出爐，以及5月為全美自行車安全宣導月（National Bike Safety Awareness Month）等因素，因此決定發布這項公共健康警示。

根據警示內容，電動自行車大致可分為三大類。其中最高階車款配備車把油門（throttle），騎士無需踩踏即可直接加速。若電動馬達功率達到一定標準，依法將被歸類為機動腳踏車（moped）或摩托車（motorcycle），未滿16歲者不得合法騎乘。

此外，警示特別指出，9歲至12歲兒童不應操作時速超過10英里的電動自行車。至於安全帽規定，也不只是一般自行車安全帽即可，應需要配戴符合相應速度等級認證的特殊安全帽。

研究也發現，電動自行車傷害率最高的地區往往是較富裕沿海社區，原因可能與居民較有能力購買電動自行車有關。根據縣府研究，2024年全縣865起電動自行車急診案例中，有246起發生在北縣沿海地區（Coastal North County）。其中56名傷者為12歲以下兒童，而這些年幼騎士中，有7人傷勢嚴重到必須住院治療。