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草坪節水攻略 善用補助可領上萬元

記者劉子為／核桃市報導
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講座展示多種可作為參考的庭院風格，包括加州原生植物花園、鄉村風花園、多年生植物花...
講座展示多種可作為參考的庭院風格，包括加州原生植物花園、鄉村風花園、多年生植物花園，等等。（受訪者提供）

長年乾旱與水費上漲壓力下，南加州愈來愈多居民重新檢視家中「最耗水」區域。其中，庭院草坪與戶外灌溉系統，往往占住宅用水相當大比例。核桃谷水區（Walnut Valley Water District）近日舉辦講座，由Green Media Creations首席外勤技術員Raymond Martinez分享多項住宅庭院節水方法。

Martinez主要從三個方面介紹住宅節水方式，包括降低庭院本身耗水量、提高雨水利用效率，以及透過智慧設備減少灌溉浪費。

首先，Martinez建議居民若計畫將高耗水草坪改造成低耗水景觀，可先進行場地分析與規畫。其中一種方式是「覆蓋式堆肥」（Sheet Mulching），也就是在原有草坪上鋪設紙張、堆肥與覆蓋物，讓草皮逐漸分解。這種方法可增加土壤有機質、減少勞力。不過，居民施工前仍應確認所在城市的相關規定。

其次，在雨水利用方面，Martinez介紹「雨水花園」（Rain Garden）概念。據介紹，雨水花園通常設置於排水管下方，透過覆蓋層、雨水花園專用土壤、地勢高低差，以及防侵蝕設計，讓雨水能在庭院中被更有效吸收與利用。

長年乾旱與水費上漲壓力下，南加州愈來愈多居民重新檢視家中「最耗水」區域。圖為示意...
長年乾旱與水費上漲壓力下，南加州愈來愈多居民重新檢視家中「最耗水」區域。圖為示意圖。（記者劉子為／攝影）

最後，在灌溉系統方面，Martinez推薦智慧灌溉控制器。這類設備可根據氣候條件或土壤狀況，自動調整灌溉日期與時間。典型家庭使用相關設備後，潛在節水量可達每天50加侖以上。

Martinez還分享，核桃谷水區用戶可透過大都會水區（Metropolitan Water District）的SoCal WaterSmart計畫申請草坪替換補助，用於將高耗水草坪改為低耗水、適合氣候或加州原生景觀。目前補助為每移除1平方英尺草坪可獲2美元，最多可申請5000平方英尺，但必須事先獲得批准。

申請草坪替換補助也有要求，包括改造後每100平方英尺草坪移除面積須種植三株新植物，並加入雨水保留設施；原有高空噴灑式灌溉系統須替換或調整；不能安裝人工草皮作為替代方案；除透水硬鋪面外，也不得以硬鋪面取代草坪。若在改造區域內種樹，還可申請每棵樹100美元補助，每次申請最多五棵。

除草坪替換外，Martinez也提到核桃谷水區的泳池遮蓋補助。符合資格的泳池蓋，包括太陽能蓋、圓盤式蓋與密封式蓋，可獲80美元補助。

此外，SoCal WaterSmart計畫也提供其他高效設備補助，包括節水洗衣機、高效馬桶、節水灑水噴頭、雨水桶與蓄水槽、氣候型灌溉控制器、土壤濕度感測器、流量監測設備等。

SoCal WaterSmart詳情可至官網https://socalwatersmart.com/en/residential/。

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