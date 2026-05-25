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華裔學生把廚餘變微型生態系 打造未來堆肥機

記者子為╱核桃市報導
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由學生創立的非營利組織Green 4 Better，在核桃谷水區舉辦的節水園藝工...
由學生創立的非營利組織Green 4 Better，在核桃谷水區舉辦的節水園藝工作坊中，向社區居民展示他們自行研發的「MCS-1」微型堆肥系統。(受訪者提供）

當不少成年人還停留在「垃圾分類很麻煩」的階段時，南加州一群中學生，已經開始研究怎麼把廚餘變成「未來版微型生態系統」。

由一群學生創立的非營利組織Green 4 Better，近日在核桃谷水區（Walnut Valley Water District）舉辦的節水園藝工作坊中，向社區居民展示他們自行研發的「MCS-1」微型堆肥系統。這套裝置結合廚餘分解、植物種植與循環概念，不少居民圍著系統仔細研究，甚至直接詢問：「未來能不能買得到？」

這群學生的想法，其實來自一個日常觀察。Green 4 Better創辦人施語涵（Ella Shih）表示，她過去到不少朋友家時，發現很多家庭都會浪費食物；後來又看過傳統後院堆肥設備，「很大，而且味道很重」。這讓她開始思考，是否能設計出一套更有效率、也更適合一般家庭使用的系統。

後來，她與幾名同樣對環境議題感興趣的學生一起研究，逐步發展出如今的MCS-1原型。據介紹，MCS-1是一套「離網型（off-grid）」系統，也就是不需要依賴大量外部能源運作。整體概念有點像「迷你生態循環箱」：底層負責分解廚餘，中間儲存熱能，上層則能種植植物，形成循環。

團隊還特別設計了特殊的「魚骨式通風結構」，讓空氣能更平均流通，希望改善傳統堆肥最令人頭痛的問題——臭味。

Ella坦言，「怎麼除臭」是團隊開發過程中最大的挑戰之一。「我們一直在研究，到底怎麼樣才能讓它不要有味道。」她說，除了氣味外，學生們也得自己摸索材料、成本，以及如何讓系統真正穩定運作。

雖然目前MCS-1仍屬原型階段，但團隊已開始思考下一步，包括持續改善設計，未來希望能真正推廣到一般家庭使用。

此外，團隊也於23日至24日在洛杉磯縣博覽會（Los Angeles County Fair）中介紹這套原型系統，希望讓更多民眾接觸環保與廚餘循環利用的概念。

Green 4 Better成員多為華裔，包括鄭悦（Angelina Cheng）、陳予恩（Bethiah Chen）、王庭婕（Elsa Wang）、陳予典（Norah Chen）、鄭樂呈（Hillary Cheng）以及林聖博（Sheng Po「Sam」 Lin）等人。

Green 4 Better在洛杉磯縣博覽會中介紹這套原型系統，希望讓更多民眾接...
Green 4 Better在洛杉磯縣博覽會中介紹這套原型系統，希望讓更多民眾接觸環保與廚餘循環利用的概念。（受訪者提供）

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