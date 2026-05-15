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在台灣沒沒無聞 他來美講中文脫口秀暴紅

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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目前旅居洛杉磯的台灣脫口秀演員麥摳（本名賴威盛），經常在洛杉磯舉辦脫口秀專場。（...
目前旅居洛杉磯的台灣脫口秀演員麥摳（本名賴威盛），經常在洛杉磯舉辦脫口秀專場。（賴威盛提供）

目前旅居洛杉磯的台灣脫口秀演員麥摳（本名賴威盛），近年逐漸在當地華語圈打開知名度。原本在台灣默默耕耘、鮮少受到關注的他，反而在來美後的當地華語圈打開知名度，在台美兩地之間走出屬於自己的表演道路。

目前旅居洛杉磯的台灣脫口秀演員麥摳（本名賴威盛），近年逐漸在當地華語圈打開知名度...
目前旅居洛杉磯的台灣脫口秀演員麥摳（本名賴威盛），近年逐漸在當地華語圈打開知名度。（記者謝雨珊／攝影）

麥摳回憶過往說，自己早在高中時期便開始接觸表演，但始終缺乏穩定演出機會。直到2018年前後，他開始接觸脫口秀表演，開始投入俱樂部式的現場演出訓練。

他表示，當時幾乎每周都會前往脫口秀俱樂部練習，「那時候唯一能讓我站上舞台的方式，就是脫口秀。」

在持續投入表演的過程中，麥摳逐漸從單純追求演員機會，轉向專注於現場脫口秀創作。他認為，脫口秀是一種高度挑戰性的表演形式，不僅考驗即時反應能力，也需要長期累積創作素材與理解觀眾反饋的能力。

談及自己在洛杉磯的發展，他認為成長關鍵之一，來自於在當地所學習的「方法演技（Method Acting）」訓練。

麥摳將在洛杉磯所學展現在社群媒體內容創作上，他的多支影片累積突破百萬觀看次數。（...
麥摳將在洛杉磯所學展現在社群媒體內容創作上，他的多支影片累積突破百萬觀看次數。（賴威盛提供）

與此同時，麥摳也將所學展現在社群媒體內容創作上，也因此他的粉絲人數在短時間內飆漲2萬人，個人帳號快速成長，且多支影片累積突破百萬觀看次數，這也讓他開始逐漸在洛杉磯打開知名度。

麥摳分享他的創作內容指出，他的表演多聚焦於文化差異與社會觀察，特別是台灣與華人社會中的日常現象。例如他經常以幽默方式解構台灣社會中的比較文化與網路現象，透過誇張對話呈現生活細節，引發觀眾共鳴。

他也觀察到，許多華人在美國的真實生活，其實並不像外界想像中那麼光鮮亮麗，只是很少有人願意坦白討論。因此，他選擇用脫口秀與幽默調侃的方式，把那些大家心裡有感、卻不敢明講的事情搬上舞台。「我很喜歡調侃亞洲文化，也喜歡觀察台灣人的生活習慣，因為那些最真實的日常，往往就是最好的創作素材。」

目前麥摳持續在洛杉磯進行雙語脫口秀演出與創作，並積極協助更多台灣喜劇演員赴美演出，並與多場亞洲喜劇活動合作，推動更多台灣表演者登上海外舞台。

麥摳坦言，真正困難的其實不是站上台表演，而是在洛杉磯經營中文脫口秀市場，以及不穩定的收入。脫口秀仍屬小眾文化，中文脫口秀演員更是少數，缺乏穩定的演出平台與成熟的資源，許多表演都必須自行籌辦、負擔場地與製作成本。

即便如此，他仍希望持續累積舞台經驗，並計畫未來回到亞洲發展。

洛杉磯

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