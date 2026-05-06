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華埠服務中心舉辦身心健康體驗日

洛杉磯訊
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現場展示芳香療法，可因個人需求客製。（主辦方提供）
現場展示芳香療法，可因個人需求客製。（主辦方提供）

適逢五月心理健康月與亞太裔傳統月，華埠服務中心（CSC）的心理諮商團隊與洛杉磯加大東西醫學中心 (UCLA Center for East-West Medicine) 日前舉辦「感官療癒：身心健康體驗日」免費社區活動，吸引逾150民眾到場參與。

活動以「六感療癒」為主軸，結合視覺、聽覺、味覺、觸覺、嗅覺與心靈體驗，設計多元互動內容，現場設有藝術創作、花草茶品茗、園藝、芳香療法、穴位指壓及氣功等攤位，帶領民眾了解如何透過日常感官促進情緒與心理健康。

參與民眾反應熱烈，許小姐表示，當天體驗花草茶與芳香精油的客製化課程，感到十分新鮮有趣，盼未來能有更多類似活動走入社區，讓大眾接觸不同形式的身心保健方法。

CSC總裁暨執行長伍競群表示，此次與UCLA東西醫學中心合作意義重大，期望透過多元感官療癒方式，協助民眾在日常生活中建立身心保養觀念，並鼓勵有需要者主動尋求專業資源。蒙特利公園市議員暨CSC董事會前主席吳紹榮（Vinh Ngo）到場支持，肯定雙方攜手舉辦社區活動，讓居民得以體驗傳統養生與現代醫學融合的療癒方式。

主辦單位表示，UCLA東西醫學中心醫師定期於CSC診所駐點，提供針灸、脊椎推拿及生活習慣調整等服務。民眾如需進一步了解相關資訊，可至www.cscla.org查詢，或致電213-808-1792。

UCLA東西醫學中心主任許家傑醫師(左)及CSC總裁暨執行長伍競群（右）介紹活動...
UCLA東西醫學中心主任許家傑醫師(左)及CSC總裁暨執行長伍競群（右）介紹活動的主旨。（主辦方提供）

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