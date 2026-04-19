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長堤焰火秀取消 驚動紐森

編譯陳盈霖／綜合報導
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焰火秀向來是慶祝美國國慶傳統活動之一。（路透）
焰火秀向來是慶祝美國國慶傳統活動之一。（路透）

紐約郵報報導，加州海岸委員會（California Coastal Commission）以污染為由，拒絕批准使用焰火，長堤市（Long Beach）今年取消舉辦15年的「港灣大爆炸焰火秀」（Big Bang on the Bay），民眾期待落空咸感憤怒，特別是今年適逢美國建國250周年。加州州長紐森表示將深入了解此事。

多年來，每到7月3日晚間，總有數千人齊聚阿拉米托斯灣（Alamitos Bay）觀賞國慶焰火秀。然此活動形式已依去年核准一項為期五年的許可進行調整，市府同意改以無人機表演取代。該市居民Ed Lippert直言此安排「很糟糕」。居民Kimberly Oshann告訴加州郵報（California Post），「已持續數年看國慶焰火秀，身邊朋友都在說，今年會非常想念這個慶典節目。」居民David Newell也表示，「開國元勳們一定非常失望，讓我們保留一點傳統，一點自豪吧。」

加州海岸委員會指出，焰火可能污染海灣，或「干擾附近築巢的蒼鷺與白鷺」，故做出限制決定。活動主辦人John Morris曾提出上訴但未果，他表示「我相信自己是對的，因此我會繼續爭取。」

紐森辦公室17日在X上表示，「供應商去年就同意將焰火表演改為無人機秀。」儘管如此，紐森仍表示「會進一步了解情況。」

長堤 加州 紐森

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