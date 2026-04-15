櫻花節現日本軍服 市府：無權限制 未來擬設特定區

旭日旗至今仍具高度爭議性。一方面，有人認為其為日本歷史與文化符號的一部分；另一方面，不少人將其視為侵略與壓迫的象徵。（受訪者提供）

南加托倫斯市（Torrance）近日的一場櫻花文化節上，一位身穿疑似二戰日本 軍服並揮舞旭日旗的男子，引發部分華人 不適和抗議。事後不少華人於4月7日參與托倫斯市議會，在會中當面陳述訴求，希望市府與社會正視相關歷史象徵帶來的影響，並在未來活動管理與公共討論中，提升文化敏感度。

賈女士表示，當天她與其他民眾在會上簡要說明事件經過，並重申聯名信中的主要訴求。她指出，相較於線上提交意見，親自到場發言更具影響力。她透露，該聯名行動在短時間內已收集超過80位個人簽名，並獲18個民間團體支持。市長在會中回應表示「我們聽到了」。

會中，市府律師就相關訴求作出回應，援引過往美國最高法院判例，說明美國憲法第一修正案對言論與表達自由的廣泛保障。其指出，即使是具有強烈冒犯性或仇恨性的表達，原則上仍受憲法保護，包括穿著納粹服裝遊行、焚燒國旗，或在公共場所展示極端象徵等情況，政府通常無權直接加以限制。

市府同時表示，未來或可考慮在活動規畫上設置特定區域，以減少非活動參與者干擾。不過也坦言，在開放式公共公園中執行相關措施，存在實際困難。

對此，賈女士表示理解法律層面的限制，但認為市府不應僅停留在原則性說明，仍探討更具體可行的應對方式。

賈女士表示，她與部分支持者認為，旭日旗對不少亞裔族群而言，與戰爭與侵略歷史密切相關，所帶來的情感衝擊與納粹標誌在歐洲社會引發的反應具有一定可比性。

英國廣播公司BBC過往的報導指出，旭日旗和納粹標誌的歷史背景存在一定差異。納粹標誌主要與納粹政權時期相關，戰後在德國已被明確禁止使用；而旭日旗歷史更為悠久，除曾作為日本軍隊旗幟外，至今仍在部分場合沿用，例如日本海上自衛隊。