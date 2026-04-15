橙縣埋汙水管 指住宅違地役權強拆後院 29屋主集體告縣府

漢庭頓灘市Rhone Lane一景。路旁可見施工警示標誌，橙縣衛生局正在該街道強制清除汙水管道地役權範圍內的構築物，29戶屋主受到波及。（谷歌地圖街景）

橙縣 衛生局（Orange County Sanitation District，簡稱OC San）以維護區域汙水管道地役權（easement）為由，要求漢庭頓灘市Rhone Lane的29戶屋主交出後院約30英尺土地，並拆除相關設施，涵蓋泳池、儲藏室，甚至部分住宅結構。部分拆除工程已展開，29戶拒絕簽署和解協議的屋主已聯合提告，抗議當局強制清除措施。

據ABC 7電視台報導，涉事的汙水管道地役權設立於1960年代，每日輸送汙水量約1000萬至2500萬加侖。OC San表示，為確保維修人員能安全進出，必須清除地役權範圍內所有構築物，並計畫於清除後沿邊界興建8英尺高混凝土磚牆及設置閘門。

屋主Ted Beresford 2024年11月購入該住宅，之後才得知後院泳池將被拆除。他指出，依測量結果顯示，泳池並未在地役權範圍內，不應納入拆除，對於當局在部分住戶尚未簽署和解協議情況下仍推進工程，感到震驚。

在當地居住逾20年的屋主Philip Rizzo表示，其行動不便的子女所使用的地面泳池，也被列入拆除範圍，且後院約一半土地需清除。他批評衛生局拒絕協商或調解，未提出替代方案，堅持收回全部30英尺土地。

另一名屋主Debora West表示，她與丈夫2011年起居於該處，後院設有地埋式泳池。她指出，過去理解地役權僅限於緊急狀況下的通行權，未料當局會據此要求拆除設施，若早知情況，當初不會購置該房產。

多屋主亦質疑清除時機，並引用2022年管道評估報告，指該管道並無損壞跡象。對此，OC San通訊總監Jennifer Cabral回應，若待管道出現問題才處理，屬於失職行為，並強調該機構肩負保護環境及整體社區利益的責任，而非僅考量29戶住戶權益。

目前29戶屋主中，已有13戶與OC San達成和解，由衛生局負擔拆除費用，總額約280萬美元；其餘屋主則拒絕簽署協議並提起訴訟，相關聆訊訂於5月1日舉行。漢庭頓灘市府發言人表示，已就為何在地役權存在數十年的情況下仍核發建築許可展開調查。