我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

1艘伊朗油輪突破美軍封鎖 3艘非伊朗油船靠1招闖關荷莫茲

電費狂飆 安裝太陽能每月省百元

記者劉子為/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
365太陽能公司今年從排期、施工團隊到整體流程均已優化。圖為365太陽能公司過往...
365太陽能公司今年從排期、施工團隊到整體流程均已優化。圖為365太陽能公司過往項目實例。（365 Solar提供）

隨著南加州氣溫逐步升高，用電壓力也悄然提前來到。不少民眾發現，還未進入盛夏，電費帳單已開始上升，帶來不小的經濟與心理負擔。

「你有沒有發現，每個月的電費帳單都在偷偷漲？」深耕南加華人社區的365太陽能（365 Solar）代表Ivy王指出，近期油價與天然氣價格上漲，連帶推高電費。她認為，當下經濟與能源環境的不確定性是許多家庭焦慮的來源。

Ivy觀察，近期諮詢安裝太陽能的客群，多為中產家庭。「很有錢的客戶，或者是低收入補助的客戶，反而沒有這種焦慮。」她說，多數中產家庭對每月數百美元的電費支出相當敏感，「你今天用的是電網的電，它想漲價就漲價，也不會跟你商量，頂多通知你一聲，長得蠻離譜的。」

除了費用壓力，她也提到今年可能出現氣溫升高與停電風險疊加的情況。「今年可能會比往年更熱，而且停電的可能性也會更高，這兩個事情是疊加的。」她認為，在這樣的情況下，加州整體用電環境可能處於較不穩定的狀態。

在此背景下，太陽能逐漸被視為一種提升生活穩定性的選項。Ivy以自身經驗為例，「白天用太陽能發的電，像我們家每個月電費能少一百多美元，一年下來就是上千元。」她也指出，若搭配家用儲能電池，可將白天多餘電力儲存，在晚間或高峰電價時使用。

若有考慮安裝太陽能，時機也非常重要。Ivy表示，太陽能市場存在明顯淡旺季，「往年大概4月中開始進入旺季，5到9月最忙，10月之後才是淡季。」但今年因氣溫提前升高，「其實現在已經有點旺季的苗頭。」

Ivy指出，過去不少屋主等到夏季電費飆升才開始考慮安裝，導致工程排隊嚴重，「旺季的時候，光等待期就一兩個月，再加上施工又兩三個月，等裝好天氣都不熱了，該省的也沒省到。」她因此建議有需求的家庭應提早規畫。

針對過去施工延誤問題，Ivy坦言，公司今年已進行調整，從排期、施工團隊到整體流程均已優化，目前目標是：從客戶諮詢到實際啟用太陽能系統，儘量控制在兩個月內。

她也說明，太陽能安裝涉及多個環節，包括前期評估、屋頂與電表檢測、走線設計、施工排程及政府許可等，「很多時間其實花在跟市政府溝通、拿permit上。」她直言，相關行政流程會增加時間成本，因此公司今年特別著力於壓縮各環節時間。

在費用方面，她提到，過去30%的稅收優惠需等到報稅時才能體現，今年則變為簽約之後即可獲得優惠，有助於改善家庭現金流。她還透露，公司也正在規畫夏季優惠方案，希望鼓勵民眾提前布局。

「現在裝太陽能，不只是為了省電費，而是在越來越不確定的環境下，為生活多準備一份穩定感。」Ivy說。

365太陽能詳情可查詢官網：https://365solar.net

365太陽能公司今年從排期、施工團隊到整體流程均已優化，目前目標是：從客戶諮詢到...
365太陽能公司今年從排期、施工團隊到整體流程均已優化，目前目標是：從客戶諮詢到實際啟用太陽能系統，盡量控制在兩個月內。（365太陽能提供）

365太陽能公司今年從排期、施工團隊到整體流程均已優化。圖為365太陽能公司過往...
365太陽能公司今年從排期、施工團隊到整體流程均已優化。圖為365太陽能公司過往項目實例。（365 Solar提供）

365太陽能公司今年從排期、施工團隊到整體流程均已優化。圖為365太陽能公司過往...
365太陽能公司今年從排期、施工團隊到整體流程均已優化。圖為365太陽能公司過往項目實例。（365 Solar提供）

加州 華人 電費

上一則

紙質收據含化學物有多毒？ 手握10秒即吸收

下一則

暖冬催熟春果 華人園藝族提前喜迎豐收

延伸閱讀

加州今年氣候退款發放 擬改至用電高峰期

加州今年氣候退款發放 擬改至用電高峰期

加州今年氣候退款發放 規則有變

加州今年氣候退款發放 規則有變

365 Solar推太陽能PPA方案 前半年電費全免

365 Solar推太陽能PPA方案 前半年電費全免
油價大漲是否該改開電動車？這篇算給你看

油價大漲是否該改開電動車？這篇算給你看
馬州電費暴漲 部分用戶月費飆破900元

馬州電費暴漲 部分用戶月費飆破900元
舊金山屋主做一事 電費省下25%

舊金山屋主做一事 電費省下25%

熱門新聞

好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

2026-04-12 17:07
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

2026-04-13 02:20
根據餐飲科技公司Popmenu最新發布的調查，近80%的消費者認為當前的小費文化已經變得過於誇張，且有44%的人表示，自己給的小費比去年減少。（示意圖取自unsplash）

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

2026-04-09 02:20
洛杉磯加大在「美國新聞與世界報導」2026年全美最佳公立大學」中排名第二。（洛杉磯加大官網）

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

2026-04-08 22:42
美華銀行公會理事長何興華強調，隨著數位詐騙手法多樣化，客戶應提高警惕，定期檢查帳單並及時報告異常，以確保財產安全。（記者張庭瑜／攝影）

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

2026-04-09 20:02

超人氣

更多 >
華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道

搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費