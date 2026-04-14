電費狂飆 安裝太陽能每月省百元

365太陽能公司今年從排期、施工團隊到整體流程均已優化。圖為365太陽能公司過往項目實例。（365 Solar提供）

隨著南加州 氣溫逐步升高，用電壓力也悄然提前來到。不少民眾發現，還未進入盛夏，電費 帳單已開始上升，帶來不小的經濟與心理負擔。

「你有沒有發現，每個月的電費帳單都在偷偷漲？」深耕南加華人 社區的365太陽能（365 Solar）代表Ivy王指出，近期油價與天然氣價格上漲，連帶推高電費。她認為，當下經濟與能源環境的不確定性是許多家庭焦慮的來源。

Ivy觀察，近期諮詢安裝太陽能的客群，多為中產家庭。「很有錢的客戶，或者是低收入補助的客戶，反而沒有這種焦慮。」她說，多數中產家庭對每月數百美元的電費支出相當敏感，「你今天用的是電網的電，它想漲價就漲價，也不會跟你商量，頂多通知你一聲，長得蠻離譜的。」

除了費用壓力，她也提到今年可能出現氣溫升高與停電風險疊加的情況。「今年可能會比往年更熱，而且停電的可能性也會更高，這兩個事情是疊加的。」她認為，在這樣的情況下，加州整體用電環境可能處於較不穩定的狀態。

在此背景下，太陽能逐漸被視為一種提升生活穩定性的選項。Ivy以自身經驗為例，「白天用太陽能發的電，像我們家每個月電費能少一百多美元，一年下來就是上千元。」她也指出，若搭配家用儲能電池，可將白天多餘電力儲存，在晚間或高峰電價時使用。

若有考慮安裝太陽能，時機也非常重要。Ivy表示，太陽能市場存在明顯淡旺季，「往年大概4月中開始進入旺季，5到9月最忙，10月之後才是淡季。」但今年因氣溫提前升高，「其實現在已經有點旺季的苗頭。」

Ivy指出，過去不少屋主等到夏季電費飆升才開始考慮安裝，導致工程排隊嚴重，「旺季的時候，光等待期就一兩個月，再加上施工又兩三個月，等裝好天氣都不熱了，該省的也沒省到。」她因此建議有需求的家庭應提早規畫。

針對過去施工延誤問題，Ivy坦言，公司今年已進行調整，從排期、施工團隊到整體流程均已優化，目前目標是：從客戶諮詢到實際啟用太陽能系統，儘量控制在兩個月內。

她也說明，太陽能安裝涉及多個環節，包括前期評估、屋頂與電表檢測、走線設計、施工排程及政府許可等，「很多時間其實花在跟市政府溝通、拿permit上。」她直言，相關行政流程會增加時間成本，因此公司今年特別著力於壓縮各環節時間。

在費用方面，她提到，過去30%的稅收優惠需等到報稅時才能體現，今年則變為簽約之後即可獲得優惠，有助於改善家庭現金流。她還透露，公司也正在規畫夏季優惠方案，希望鼓勵民眾提前布局。

「現在裝太陽能，不只是為了省電費，而是在越來越不確定的環境下，為生活多準備一份穩定感。」Ivy說。

365太陽能詳情可查詢官網：https://365solar.net

365太陽能公司今年從排期、施工團隊到整體流程均已優化，目前目標是：從客戶諮詢到實際啟用太陽能系統，盡量控制在兩個月內。（365太陽能提供）

365太陽能公司今年從排期、施工團隊到整體流程均已優化。圖為365太陽能公司過往項目實例。（365 Solar提供）