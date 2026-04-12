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科切拉音樂節訂房被砍 重掛炒價惹怒

洛杉磯訊
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科切拉音樂節長期吸引全球大量觀眾，但也因高昂成本聞名。圖為2025年音樂節時，粉...
科切拉音樂節長期吸引全球大量觀眾，但也因高昂成本聞名。圖為2025年音樂節時，粉絲頂著烈日觀看演出。 （路透社）

科切拉音樂節（Coachella Valley Music and Arts Festival）10日登場，其住宿與票務問題，近日在社媒上持續發酵。不少參加者在網路上抱怨，透過Airbnb預訂的住宿，在活動前幾天遭臨時取消，部分房源在取消後迅速以更高價格重新上架，引廣泛爭議。

KTLA電視台報導，多名用戶在TikTok與Instagram發布影片，指出他們的訂房數月前就已完成，卻在活動前夕被取消，部分房源在取消後又以更高價格重新上架。由於音樂節期間住宿需求暴增，當地替代房源價格已飆升至數千美元，使不少旅客臨時陷入無房可住的窘境。

帳號為「Drea views」的TikTok用戶表示，她的訂單在復活節當天被取消，儘管她早在去年9月就已完成預訂。她在後續影片中表示，最終雖然成功找到替代住宿，但整體過程相當緊張且混亂。

而且短租訂單被取消，不是少數現象。有租客表示，訂單被取消時，未獲具體原因說明。由於音樂節開幕在即，當地飯店與民宿早已接近客滿，市場價格持續攀升，臨時被取消訂單，進一步加劇住宿壓力。

除住宿問題外，票務市場也出現爭議。有參加者指轉售平台StubHub出現票務糾紛，包括賣家拒完成此前達成的門票交易，再次高價轉售的情況，引消費者不滿。

擁有470萬粉絲的娛樂與生活風格網紅Tiahra Nelson也在TikTok發布影片表示，她原本已為前往科切拉音樂節做好準備，甚至完成造型整理，但門票卻在活動前夕突然被取消，讓她措手不及，並質疑活動相關邀請與票務安排的穩定性。除Tiahra Nelson外，還有其他網紅有類似遭遇。

針對外界質疑，Airbnb向多家媒體包括KTLA 5電視台表示，「未觀察到科切拉音樂節期間取消訂單有明顯增加」，並已主動聯繫部分在社群媒體上提出疑慮的用戶提供協助。

Airbnb強調，平台提供多元價格選擇與安全保障機制，確保用戶在大型活動期間的住宿體驗。公司指出，已針對少見的取消情況設置多項防範措施，包括取消費用、暫停房東再次上架、禁止以更高價格重新上架，以及提供24小時客服支援。

Airbnb同時表示，部分社媒上的說法難以核實，原因包括部分發布者未回應查證，或平台上查無相關訂單紀錄。

儘管爭議持續延燒，科切拉音樂節仍如期展開。這項一年一度、為期兩個周末的大型音樂節，長期吸引全球大量觀眾，但也因高昂成本聞名。參加者往往需花費數千美元，包括基本門票與露營費。

有參加者指控轉售平台StubHub出現票務糾紛，包括賣家未交付門票後再次高價轉售...
有參加者指控轉售平台StubHub出現票務糾紛，包括賣家未交付門票後再次高價轉售的情況，引消費者不滿。(StubHub官網截圖）

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