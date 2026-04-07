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長堤尋找復活節彩蛋 發現疑似人類遺骸

編譯陳盈霖／綜合報導
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一家庭在復活節當天尋找彩蛋時，在De Forest Avenue 5900號街區...
一家庭在復活節當天尋找彩蛋時，在De Forest Avenue 5900號街區發現疑似人類遺骸。（谷歌地圖）

洛杉磯CBS電視台報導，復活節當天，長堤市（Long Beach）驚傳一起駭人事件。一個家庭在公園附近尋找彩蛋時，意外發現疑似人類遺骸。根據長堤市警局，警方於5日下午約5時左右接獲報案後，趕往DeForest公園（DeForest Park）與濕地（Wetlands）附近，De Forest Avenue 5900號街區現場，洛縣警局法醫辦公室亦派員前往處理。

該家庭一位匿名成員告訴CBS，當時孩子們正開心尋找復活節彩蛋，沒想到竟發現疑似一名兒童的人類骨頭與其他遺骸。根據空拍畫面，步道上仍可見多顆色彩鮮艷的復活節彩蛋，而另一旁地面上則出現疑似部分外露、已被挖出的骨頭，兩名警員用遮棚將其覆蓋。

目擊民眾札爾達納（Marc Zaldana）表示，當時他正走在步道上，「一開始看到那個家庭開心尋找復活節彩蛋，後來他們看起來有些驚慌失措。」他進一步指出「我能想像對他而們言，找到另一個孩子的遺體一定相當難過。」

警方表示，目前全案調查中，相關細節尚無法說明。截至當晚10時左右，警方仍持續於現場蒐證。

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