冷鋒襲南加 本周面臨降溫降雨

隨著一波冷空氣與降雨系統接近，包括洛杉磯縣和聖蓋博谷在內的南加州地區本周將迎來降溫與降雨。（記者楊青╱攝影）

南加州 今年春季明顯提早報到，3月甚至多日出現華氏90度以上高溫，讓不少民眾直呼「像夏天提早來了」。不過，本周天氣終於出現轉折，隨著一波冷空氣與降雨系統接近，包括洛杉磯縣和聖蓋博谷在內的南加 州地區將迎來久違的降溫與降雨。

根據國家氣象局預報，6日（周一）開始南加沿海與內陸谷地氣溫明顯下降，受到高空低壓槽帶動海風增強影響，多數地區白天高溫將下降三至六度，部分海灘城市降幅甚至可達十度，體感明顯轉涼。

氣象單位指出，此波降溫緊接在3月與4月初一段異常炎熱天氣之後。南加許多地區受到聖塔安那焚風影響，氣溫驟升，多個城市一度出現破紀錄高溫，與往年春季氣候形成鮮明對比。

整個地區短暫降溫後，氣溫預計在8日略為回升，但在華氏80度左右徘徊。氣象局預測，9日起將有一股較強低溫系統進入南加州，帶來更持續的降溫趨勢，並可能一路維持一周左右，預計從本周至下周末，大部分地區氣溫約在華氏62至70度之間，相當涼爽。

降雨方面，預計最快9日開始在洛杉磯縣出現，並可能持續至本周末，整體降雨機率高達八成以上。雖然實際雨量仍有變數，但目前預測多數地區可望累積約半英寸降雨，部分地區甚至有三成機率達到1英寸以上。

此外，本周後期亦不排除出現雷雨、陣風及短時強降雨情況，建議民眾留意天氣變化。山區方面，降雪線預計將下降至約7000至9000英尺，部分高海拔地區可能出現輕微積雪。

氣象專家指出，南加州春季本就屬於氣候轉換期，氣溫起伏較大，但今年3月異常偏熱，隨後又迅速轉為濕涼，反映出近年氣候變遷下天氣型態愈發不穩定。對民眾而言，從短袖高溫到外套與雨具並用的快速轉變，也讓日常生活與戶外活動安排更具挑戰。

隨著降雨到來，乾燥情況可望暫時緩解，對降低野火風險有所幫助。不過氣象單位仍提醒，未來幾周天氣變化仍大，民眾應持續關注最新預報，適時調整穿著與出行計畫。