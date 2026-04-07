冷鋒襲南加 本周面臨降溫降雨
南加州今年春季明顯提早報到，3月甚至多日出現華氏90度以上高溫，讓不少民眾直呼「像夏天提早來了」。不過，本周天氣終於出現轉折，隨著一波冷空氣與降雨系統接近，包括洛杉磯縣和聖蓋博谷在內的南加州地區將迎來久違的降溫與降雨。
根據國家氣象局預報，6日（周一）開始南加沿海與內陸谷地氣溫明顯下降，受到高空低壓槽帶動海風增強影響，多數地區白天高溫將下降三至六度，部分海灘城市降幅甚至可達十度，體感明顯轉涼。
氣象單位指出，此波降溫緊接在3月與4月初一段異常炎熱天氣之後。南加許多地區受到聖塔安那焚風影響，氣溫驟升，多個城市一度出現破紀錄高溫，與往年春季氣候形成鮮明對比。
整個地區短暫降溫後，氣溫預計在8日略為回升，但在華氏80度左右徘徊。氣象局預測，9日起將有一股較強低溫系統進入南加州，帶來更持續的降溫趨勢，並可能一路維持一周左右，預計從本周至下周末，大部分地區氣溫約在華氏62至70度之間，相當涼爽。
降雨方面，預計最快9日開始在洛杉磯縣出現，並可能持續至本周末，整體降雨機率高達八成以上。雖然實際雨量仍有變數，但目前預測多數地區可望累積約半英寸降雨，部分地區甚至有三成機率達到1英寸以上。
此外，本周後期亦不排除出現雷雨、陣風及短時強降雨情況，建議民眾留意天氣變化。山區方面，降雪線預計將下降至約7000至9000英尺，部分高海拔地區可能出現輕微積雪。
氣象專家指出，南加州春季本就屬於氣候轉換期，氣溫起伏較大，但今年3月異常偏熱，隨後又迅速轉為濕涼，反映出近年氣候變遷下天氣型態愈發不穩定。對民眾而言，從短袖高溫到外套與雨具並用的快速轉變，也讓日常生活與戶外活動安排更具挑戰。
隨著降雨到來，乾燥情況可望暫時緩解，對降低野火風險有所幫助。不過氣象單位仍提醒，未來幾周天氣變化仍大，民眾應持續關注最新預報，適時調整穿著與出行計畫。
上一則
美國真的缺油了？ 川普新開油田 腦筋動到加州豪宅區
下一則