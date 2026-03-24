社媒聚焦：川普時代下的移民政治

政治與國際關係教授Eduardo Gamarra分析古巴裔與委內瑞拉裔的政治立場分歧。（ZOOM截屏）

美國社群媒體（American Community Media）20日舉行線上簡報會，聚焦川普時代下的移民 政治。多位學者指出，來自古巴、委內瑞拉、伊朗及亞裔等移民社群，正日益成為美國外交與內政政策的重要影響力量，但各族群內部立場分歧明顯，甚至呈現矛盾與衝突。

佛羅里達國際大學政治與國際關係教授Eduardo Gamarra分析，以古巴裔為例，該族群自1960年代移民潮後逐步取得美國公民 身分，並在1980年代與共和黨建立緊密連結。長期以來，古巴裔選民普遍支持共和黨，部分原因可追溯至對民主黨在「豬灣事件」中角色的不滿。然而，Gamarra表示，古巴裔選民如今呈現政策立場與投票行為不一致的現象。一方面，他們在社會福利議題上支持醫療保險 與社安制度，另一方面卻在選舉中大比例支持總統川普，形成明顯矛盾。

他進一步指出，古巴裔與委內瑞拉裔社群的內部也出現分裂，新移民與已入籍公民在政策立場上差異顯著。例如部分已取得公民身分者支持更嚴格的移民政策，但其親屬卻可能面臨遣返風險，導致社群內部產生緊張與反思。

明尼蘇達大學人類學榮譽教授William O. Beeman則從伊朗移民角度分析指出，伊朗社群的政治立場深受1979年伊斯蘭革命影響。革命後流亡海外的群體主要包括世俗民族主義者與反政府組織，這些人普遍反對現政權，並傾向支持對伊朗強硬的美國政策。他指出，多數伊朗僑民對共和黨較為支持，原因在於他們相信共和黨政府更可能推動推翻伊朗現政權。然而，伊朗僑民內部同樣存在分歧，例如部分人支持恢復巴勒維王朝，但該構想在伊朗國內缺乏基礎。Beeman也提到，伊朗裔社群整體經濟條件優渥、教育程度高，其政治影響力多體現在資金與媒體層面，而非選票動員。

華裔民權運動者、作家Helen Zia則從亞裔整體歷史脈絡切入，指出亞裔僑民在美國長期處於被排除與邊緣化地位。她提到，從1882年排華法案到近年針對華人的間諜疑慮，亞裔社群經常在美中關係緊張時成為「替罪羊」。Zia強調，僑民社群常被政府或政治勢力工具化，在國際衝突中被用來塑造敵我對立。例如在新冠疫情期間，針對亞裔的仇恨事件激增，即反映國際政治對族群的外溢影響。

她補充道，亞裔並非單一群體，不同國家、世代與移民背景的差異，造就多元且複雜的政治立場，媒體在報導時應避免簡化或標籤化。

與會學者普遍認為，移民群體在美國政治中的角色正持續擴大，不僅影響選舉，也牽動外交政策走向。但同時，這些社群內部的分裂、歷史背景與身分認同，也使其政治表現呈現高度複雜性。