我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郎朗現身巴黎和外國博主鬥琴 還騰出1隻手玩魔方

又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

東谷華裔市長與民同行 促進社區交流

記者啟鉻／東谷報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東谷市華裔市長尤煜琳（右六）日前舉辦 「與市長同行，快樂散步」活動，與部分參與的華人居民及社區成員交流。（記者啟鉻／攝影)
東谷市華裔市長尤煜琳（右六）日前舉辦 「與市長同行，快樂散步」活動，與部分參與的華人居民及社區成員交流。（記者啟鉻／攝影)

東谷市華裔市長尤煜琳（Jocelyn Yow）21日舉辦 「與市長同行，快樂散步」（Walk and Wag with the Mayor） 活動，吸引部分華人居民及社區成員參與。

活動地點位市區的Cedar Creek Park，參與者包括社區領袖、公園娛樂單位工作人員，以及縣動物服務中心的代表。東谷華人協會會長陳海寧（Sophie Chen）及協會成員亦出席，共同參與市民互動。

做為東谷歷史上首位華裔市長，尤煜琳向居民介紹市政施政情況及各項目進展。她表示，舉辦這類活動的主要目的，是加強與社區溝通交流，讓大家了解市政正在進行的各項事務。同時，如果有狗狗可以領養，也希望居民知道，想領養的話可以參與，藉此搭建居民與動物收容所之間的橋樑，讓大家了解收容所提供的服務。

這是尤煜琳擔任市長的第二任期，她談到新任期的重點時表示，首要任務是完成圖書館項目。其他市政建設項目，還包括新的市政廳、警局以及消防站。不久前，國會議員Norma Torres撥款350萬美元，這讓人非常振奮。尤煜琳強調，新任期將以完成既有大型項目、加強社區聯繫為核心，同時持續關注居民需求，確保市民能充分利用公共資源。尤煜琳也對社區居民的支持表達感謝。

對於活動的意義，東谷華美協會會長陳海寧表示，並非所有居民都清楚市府正在推動的各項計畫及其對社區的影響。「這項活動提供一個交流平台，讓華人居民能獲得關於城市發展的寶貴資訊，增進社區的資訊透明度與互動性。」

活動中還包含寵物領養環節。陳海寧及部分居民帶來曾領養的犬隻，她表示，活動也是一個親民、增進社區交流的場合。「讓帶來的寵物有社交的機會，也讓居民了解如何到動物收容中心領養寵物。」

上一則

臭到挨罰 加州一台菜餐館下架臭豆腐

下一則

艾爾蒙地學區性騷擾投訴 達和解

延伸閱讀

3女將接棒領軍 山東同鄉會團拜

3女將接棒領軍 山東同鄉會團拜
聖蓋博燈會／企業設攤服務華人 凝聚社區連結

聖蓋博燈會／企業設攤服務華人 凝聚社區連結
包餃子聊政治 議員參選人朴永哲文化交流拉近選民距離

包餃子聊政治 議員參選人朴永哲文化交流拉近選民距離
華協中心散房公寓「基頓大廈」翻新重啟 開放參訪

華協中心散房公寓「基頓大廈」翻新重啟 開放參訪
布碌崙羊頭灣遊民所抗議1周年 居民盼市府高層審查建案

布碌崙羊頭灣遊民所抗議1周年 居民盼市府高層審查建案
慶植樹節 金山種100棵行道樹 推動城市綠化與環保教育

慶植樹節 金山種100棵行道樹 推動城市綠化與環保教育

熱門新聞

華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

2026-03-19 02:20
國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo表示，每份報稅表（return）進來後，系統會自動比對申報數字，檢查是否與資料庫中的紀錄相符，並利用各種工具進行篩選。（美聯社）

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

2026-03-16 22:30
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
持H1B工作簽證的李女士表示，突然收到來自DMV的通知信，稱其REAL ID駕照將被取消，需要重新提交身分文件辦理新證件。（受訪者提供）

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

2026-03-16 14:41
制度優勢決定加州是退休、安度晚年的好地方。（示意圖取自Pexels）

加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」

2026-03-18 17:32
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒