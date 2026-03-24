東谷華裔市長與民同行 促進社區交流

東谷市華裔市長尤煜琳（右六）日前舉辦 「與市長同行，快樂散步」活動，與部分參與的華人居民及社區成員交流。（記者啟鉻／攝影)

東谷市華裔市長尤煜琳（Jocelyn Yow）21日舉辦 「與市長同行，快樂散步」（Walk and Wag with the Mayor） 活動，吸引部分華人居民及社區成員參與。

活動地點位市區的Cedar Creek Park，參與者包括社區領袖、公園娛樂單位工作人員，以及縣動物服務中心的代表。東谷華人協會會長陳海寧（Sophie Chen）及協會成員亦出席，共同參與市民互動。

做為東谷歷史上首位華裔市長，尤煜琳向居民介紹市政施政情況及各項目進展。她表示，舉辦這類活動的主要目的，是加強與社區溝通交流，讓大家了解市政正在進行的各項事務。同時，如果有狗狗可以領養，也希望居民知道，想領養的話可以參與，藉此搭建居民與動物收容所之間的橋樑，讓大家了解收容所提供的服務。

這是尤煜琳擔任市長的第二任期，她談到新任期的重點時表示，首要任務是完成圖書館項目。其他市政建設項目，還包括新的市政廳、警局以及消防站。不久前，國會議員Norma Torres撥款350萬美元，這讓人非常振奮。尤煜琳強調，新任期將以完成既有大型項目、加強社區聯繫為核心，同時持續關注居民需求，確保市民能充分利用公共資源。尤煜琳也對社區居民的支持表達感謝。

對於活動的意義，東谷華美協會會長陳海寧表示，並非所有居民都清楚市府正在推動的各項計畫及其對社區的影響。「這項活動提供一個交流平台，讓華人居民能獲得關於城市發展的寶貴資訊，增進社區的資訊透明度與互動性。」

活動中還包含寵物領養環節。陳海寧及部分居民帶來曾領養的犬隻，她表示，活動也是一個親民、增進社區交流的場合。「讓帶來的寵物有社交的機會，也讓居民了解如何到動物收容中心領養寵物。」