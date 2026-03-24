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聖地牙哥人活更久 亞裔預期壽命最高

編譯組/綜合報導
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聖地牙哥福斯電視台FOX 5電視台報導，根據聖地牙哥縣政府日前公布的數據顯示，當地居民的預期壽命持續增長，且比美國全國平均水準高出近兩年；當地居民中，亞裔民眾的預期壽命最高。而與研究現實，收入與壽命正相關；當地最長壽社區的年收入13萬4534美元，比該縣平均高逾3萬美元。

縣府社區健康統計單位的資料指出，2024年在聖地牙哥出生的嬰兒，預期平均壽命為81.5歲，較2023年的81歲略微上升。

儘管整體數據樂觀，但性別、種族及居住地仍是影響壽命的關鍵因素。數據顯示，縣內不同社區之間的預期壽命落差竟高達8年以上。

•性別：女性依然比男性長壽，平均壽命為84歲，而男性則為79歲。

•種族：亞裔居民的預期壽命最高，達87.6歲；非裔居民則最低，為75.2歲。

在區域分布方面，科羅那多（Coronado）是聖地牙哥縣內預期壽命最高的地區；相較之下，萊蒙格羅夫（Lemon Grove）則敬陪末座。

除遺傳因素，專家指出生活方式、飲食、運動、社交活動及生活品質皆扮演重要角色。此外，一項由哈佛大學、麻省理工學院、麥肯錫公司及財政部研究員共同進行的研究發現，高收入與長壽直接正相關。

該研究分析1999年至2014年間14億人的收入與死亡紀錄。結果顯示，美國最富有的1%人口與最貧窮的1%人口之間，男性的壽命差距為14.6年，女性則為10.1年。

以聖地牙哥縣為例，全縣家庭年收入中位數為10萬9132美元；而長壽首選區科羅納多的家庭年收入中位數則高達13萬4534美元。

雖然聖地牙哥的表現優於加州與全美平均值，但美國整體的預期壽命仍落後於其他高收入國家。

在2023年的數據中，與德國、英國、奧地利、加拿大、法國、比利時、荷蘭、日本、澳洲、瑞典及瑞士相比，美國不論在男性或女性的預期壽命排名中皆位居末席。

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