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World Film Special 2026 LA 台灣獨立電影受矚目

洛杉磯訊
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福爾摩沙國際電影節攜手歐亞電影節、亞洲世界電影節及洛杉磯日本電影節，日前共同舉辦「World Film Special 2026 LA」，展現台灣獨立電影對接好萊塢的強大能量。（吳兆峯提供）
福爾摩沙國際電影節攜手歐亞電影節、亞洲世界電影節及洛杉磯日本電影節，日前共同舉辦「World Film Special 2026 LA」，展現台灣獨立電影對接好萊塢的強大能量。（吳兆峯提供）

福爾摩沙國際電影節攜手歐亞電影節、亞洲世界電影節及洛杉磯日本電影節，日前共同舉辦「World Film Special 2026 LA」，展現台灣獨立電影對接好萊塢的強大能量。即便放映時間適逢平日，現場依然湧入許多熱情的支持者。

雖然福爾摩沙國際電影節創辦人洪馬克因故未能親自出席，台灣社群仍展現高度向心力與團結精神。大洛杉磯台灣會館秘書長吳兆峯獲悉後立即挺身而出，迅速號召鄉親與僑界領袖參與。放映結束時，現場掌聲經久不衰，充分彰顯台灣社群的凝聚力與支持熱情。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組組長王冠惠抵現場，高度肯定台灣作品的真實情感。她表示：「透過電影，我們能跨越國界，向世界傳遞台灣獨特的文化與生命力。」當天，台灣書院秘書王品芊及台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會會長陳俊言等人也一同出席，共襄盛舉。

本次放映的台灣短片「從沒走遠的味道」以細膩影像美學征服觀眾。全美台灣人權協會（FAHR）前總會長李賢群感動表示，「影片充滿台灣味道，讓人感受到濃濃的故鄉情懷。」巴勒斯坦導演Monear Shaer也稱讚該片「拍得非常美」。

洪馬克與歐亞電影節策展人增山麗奈自2017年起建立合作關係，經歷疫情後於2025年重啟，將台灣作品引入好萊塢。增山麗奈透露，明年計畫在洛杉磯舉辦「台灣影展專日（Taiwan Film Day）」，讓更多國際影人欣賞台灣獨立創作。未來將繼續以「World Film Special LA」為品牌深耕洛杉磯。

大洛杉磯台灣會館秘書長吳兆峯（右一）號召鄉親與僑界領袖參與「World Film...
大洛杉磯台灣會館秘書長吳兆峯（右一）號召鄉親與僑界領袖參與「World Film Special 2026 LA」。（吳兆峯提供）

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