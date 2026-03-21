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聖蓋博市燈會╱姊妹檔獻演兒童相聲 傳承中華文化

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
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曾一伊與妹妹曾一上身著傳統長衫，在南加州湖南同鄉聯誼會2026年春節聯歡晚會上同台獻演相聲，姊妹倆以流利中文逗樂全場。（曾老師提供）
曾一伊與妹妹曾一上身著傳統長衫，在南加州湖南同鄉聯誼會2026年春節聯歡晚會上同台獻演相聲，姊妹倆以流利中文逗樂全場。（曾老師提供）

南加州年度文化盛事「2026聖蓋博燈會」將於21日及22日在聖蓋博市歷史悠久的Mission街區熱鬧登場，活動由世界日報洛杉磯社與聖蓋博市政府共同主辦。本屆燈會特別邀得一對華裔姊妹搭檔，以兒童相聲「節日快樂」登台獻藝，在南加州舞台上展現這項珍貴的中華傳統曲藝。

兩位小演員分別為曾一伊（Aurelia Zeng）與曾一上（Bianca Li），均為中文老師曾老師之女。曾老師表示，起初讓孩子接觸相聲，純粹是希望她們不忘中文、了解文化背景。姊姊從6歲起開始說相聲，起初由曾老師在自辦的中文培訓班中，因材施教地為語言能力較強、背稿快且理解力高的學生安排相聲節目。妹妹2歲多時在旁聆聽姊姊練習，竟能朗朗上口，於是也加入搭檔行列，如今年僅3歲的她已能與姊姊同台演出。

曾老師指出，相聲對小演員的要求極高，不僅需要精準的中文發音與豐富詞彙，還要能背下長達5至10分鐘的稿子，並在舞台上不怯場、自然發揮。在美國，即便是中文培訓機構也難以專門排練相聲節目，原因正在於此。她笑說，因為不讓孩子玩平板，姊妹倆反而有充裕的時間練習，姊姊通常看稿三遍便能大致掌握，妹妹雖需較長時間，但兩人朝夕相處、反覆磨合，已逐漸培養出默契。

曾老師表示，希望觀眾能多給在美學中文的孩子鼓勵，因為以相聲這種語言藝術形式表演，難能可貴。她期盼更多小朋友看到姊妹倆的演出後，也能持續學習中文、不忘傳承中華文化。

世界日報

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